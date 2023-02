Eine bittere Niederlage für Dillingen

Tischtennis: Verbandsoberligist Dillingen verliert den entscheidenden fünften Satzgegen Tabellenzweiten FC Teisbach – und bleibt knapp geschlagen ohne Punkte.

Punkte sollten her, egal wie. Das war das Motto für die Tischtennis-Herren des TV Dillingen, die aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz der Verbandsoberliga rangieren. Schwierig genug war dieses Vorhaben gegen den Tabellenzweiten FC Teisbach. Und am Ende gab es nicht die erhofften Zähler für den Klassenerhalt: Der TVD unterlag in eigener Halle knapp mit 4:6.

Der Start verlief noch nach Plan: Ein Doppel konnten die Dillinger durch das Duo Uli Foag/Rayan Vardinejad gewinnen. Der 15-jährige Australier Vardinejad war es auch, der für den ersten Einzelsieg sorgte. Der Favorit schlug zurück und drehte die Partie. Dariusz Bara gelang dann wiederum der direkte Ausgleich. Somit musste die zweite Einzelrunde die Entscheidung bringen. Die Gäste sicherten sich hier mit zwei Siegen zumindest ein Unentschieden. Dillingens Dominik Keller rang dann seinen Gegner in fünf Sätzen nieder, sodass im letzten Einzel die Entscheidung folgte: Denkbar ungünstig startete Bara, machte dann jedoch einen 0:2-Satzrückstand wett. Dramatischer konnte der Partieverlauf kaum geschrieben werden. Letztendlich musste sich Bara jedoch in fünf Sätzen geschlagen geben – und die Dillinger standen mit leeren Händen da.

Auch Damen des TV Dillingen unterliegen

Nichts zu holen gab es für die Damen I im Verbandsliga-Gastspiel beim TSV Stötten II. Mit 2:8 unterlagen sie doch relativ deutlich. Der TSV Nördlingen hatte mehrfach das nötige Glück gegen den TV Dillingen. Die Herren IV unterlagen knapp mit 7:9 der Rieser „Ersten“. Die Jugend IX verlor gegen den TSV Nördlingen IV mit 3:7, die TVD-Jugend X gegen Nördlingen V ebenfalls knapp mit 4:6. Einen knappen Sieg konnten dann endlich die Herren VI im Ries bejubeln – jedoch beim TSV Oettingen mit 9:7. Ebenfalls erfolgreich war die Dillinger Jugend II mit 7:3 gegen den SV Dettingen. Die Jugend VII unterlag dem FC Gundelfingen mit 1:9.