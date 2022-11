Lange Gesichter beim TV Dillingen

Tischtennis: Verbandsoberligist Dillingen vergibt am Wochenendezweimal die Chance auf Punkte – und liegt jetzt auf dem Abstiegsrelegationsrang.

Ein richtungsweisendes Tischtennis-Wochenende hatte der Verbandsoberligist TV Dillingen vor sich. Zunächst gastierte man zum schwäbischen Derby im bayerischen Oberhaus beim TSV Schwabmünchen. Dann kam Gräfelfing nach Dillingen – und die Donaustädter verloren beide Male mit 3:7. Da gab es reichlich lange Gesichter beim Team und den Fans.

Bereits bei der Partie in Schwabmünchen konnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein: Die TVDler befinden sich im Abstiegsstrudel, die Gastgeber sind ungeschlagen. In Führung gingen die Dillinger durch den Doppelerfolg von Benedikt Hirner und Rayan Ali Vardinejad. Bitter erging es Sandro Hofmann an der Seite von Dominik Keller, die eine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel bringen konnten. Nachdem Hofmann im ersten Einzel des Tages deutlich unterlag, folgten die nächsten bitteren Momente für die Landkreisstädter. Sowohl Hirner wie auch Keller verloren erneut denkbar knapp in den Entscheidungssätzen. Vardinejad gelang es dann, die Siegesserie des Favoriten zu brechen. Auch dieses Match ging in den fünften Satz, aber der 15-jährige Australier behielt die Nerven und konnte auf 2:4 verkürzen.

Nur kurzes Aufbäumen des TV Dillingen

Allerdings war dies nur ein kurzes Aufbäumen. Hirner, Hofmann und Keller gaben ihre Spiele in der Folge ab. Vardinejad glückte im zweiten Einzel der zweite Sieg, was beim Endstand von 3:7 allerdings nur noch Ergebniskosmetik bedeutete.

Für das Heimspiel gegen Gräfelfing hatten sich die Dillinger Spieler dann viel vorgenommen. Vor heimischer Kulisse sollten Punkte her. Erneut war durch den Doppelerfolg von Hirner/Vardinejad der Start gelungen, doch der Ausgleich erfolgte zugleich. Hirner musste sich im Nachgang nach einer 2:0-Satzführung geschlagen geben. Nachdem Hofmann und Keller ebenfalls verloren, war es erneut Vardinejad, der den negativen Trend stoppte. Diesmal konnte Hirner in seinem zweiten Einzel nachlegen und verkürzte auf 3:4. Dies blieb allerdings der letzte Punkt für den TVD – Endstand erneut: 3:7. Nachdem die Konkurrenz punktete, stehen die Dillinger nun auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Erste Niederlage für Dillinger Frauen

Ungeschlagen gingen die Damen I in ihr Heimspiel gegen Tabellenführer TSV Herbertshofen II. Das Topduell der Verbandsliga Südwest hielt, was es aufgrund der Tabelle versprach. Denkbar ungünstig verlief der Start für Dillingen. Beide Doppel gingen im Entscheidungssatz an die Gäste. Daniela Pausewang sorgte dann für den so wichtigen ersten Punkt. Jasmin Kaim, Manuel Sing und Eva Lodner konnten in ihren Duellen wenig dagegensetzen. Pausewang, Kaim und Sing starteten dann jedoch die Aufholjagd zum 4:5. Nun lag es an Lodner, die erste Saisonniederlage zu verhindern. Nach zwei deutlich verlorenen Durchgängen (2:11 und 4:11) ging dann der dritte Satz mit 11:6 an Lodner. Hoffnung keimte auf. Doch am Ende war die Niederlage durch ein 7:11 besiegelt.

Einen 9:0-Kantersieg gab es für die Bezirksoberliga-Herren III beim SC Siegertshofen II. In der Landesliga gewannen die Jungen I mit 8:2 beim TTC Langweid. Bereits Meister sind die Jungen II durch ein 8:2 in Adelsried. Während die Jungen IV in Kaisheim mit 2:8 unterlagen, gelang den Jungen VI des TV Dillingen ein 10:0-Erfolg in Wallerstein.