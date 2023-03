TV Dillingen: der Weg ist vorgezeichnet

Tischtennis: Durch das 3:7 gegen Konkurrent Regenstauf müssen sich Dillingens Herrenwohl bald nach unten aus der Verbandsoberliga verabschieden.

Rein rechnerisch ist der Abstieg noch zu verhindern, allerdings müssten die Tischtennis-Herren des TV Dillingen die verbleibenden drei Partien der aktuellen Saison allesamt gewinnen. Eine bessere Position im Kampf um den Erhalt der Verbandsoberliga wurde dieses Wochenende daheim mit der 3:7-Niederlage im Duell mit den direkten Konkurrenten TB/ASV Regenstauf verspielt.

Aufgrund eines internationalen Turniers in Portugal musste Dillingens junger Spitzenspieler Rayan Vardinejad kurzfristig für die Liga absagen. Das altbekannte Doppel-Duo Ulrich Foag/Benedikt Hirner holte mit einem glatten 3:0 den ersten TVD-Punkt. Ein glattes 0:3 mussten dagegen Dominik Keller/Manuel Pulci im anderen Doppel zulassen.

Aufholjagd kommt zu spät

Zu Beginn der Einzelbegegnungen fand Dillingens Hoffnungsträger Benedikt Hirner nicht so gut in seine Partie. Er schaffte es dennoch in den fünften Satz, wo er aber stets einem Rückstand hinterherlief und am Ende das Nachsehen hatte. Spektakuläre Ballwechsel präsentierte Ulrich Foag und erinnerte darin an seine besten Zeiten. Lange bot er der tschechischen Nummer eins der Gäste, Petr Seibot, die Stirn, verlor dann aber die ersten beiden Sätze sehr unglücklich, sodass eine Aufholjagd zu spät kam.

Dominik Keller merkte man an, dass er nicht ganz bei Kräften war (0:3), ehe Manuel Pulci den Negativtrend stoppte. Er machte einen 0:2-Satzrückstand wett und holte einen Punkt zum zwischenzeitlichen 2:4. Hirner blieb in seiner zweiten Partie, diesmal gegen Seibot, chancenlos. Foag spielte erneut stark, hatte aber in fünf Sätzen das Nachsehen. Den letzten TVD-Punkt des Tages verbuchte Keller nach fünf engen Sätzen. Der Weg zurück in die Verbandsliga scheint nun deutlich vorgezeichnet.

Auch Dillinger Frauen unterliegen

In der Verbandsliga schlagen bekanntlich bereits die Dillinger Frauen auf – und verloren diesmal ebenfalls mit 3:7 gegen den TV Prittriching sowie beim TSV Herbertshofen. Indes befinden sich die Herren II (Landesliga: 9:5 gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg) und III (Bezirksoberliga: 9:6 gegen den PSV Königsbrunn) weiterhin auf der Erfolgswelle und im Aufstiegskampf. Denkbar knapp mussten sich die Dillinger Herren IV in der Bezirksliga mit 7:9 gegen die DJK Augsburg-Nord geschlagen geben.