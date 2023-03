TV Dillingen: Ein Fünkchen Hoffnung glimmt noch

Tischtennis: Für den Erhalt der Verbandsoberliga muss Dillingen jetzt aber alles gewinnen.

Die Tischtennis-Herren des TV Dillingen haben ihre Minichancen auf den Verbandsoberliga-Erhalt durch den 8:2-Erfolg gegen Rosenheim am Leben gehalten. Sie sind weiter Vorletzter und müssen am ersten April-Wochenende beim Doppelspieltag in Thalkirchen und Gräfelfing beide Spiele gewinnen, um noch vor einem Mitkonkurrenten zu landen und – im Notfall via Relegation – nicht abzusteigen.

Vardinejads etzter Einsatz für Dillingen

Den Grundstein zum Sieg beim letzten Saisonheimspiel wurde durch den Gewinn beider Doppel gelegt. Rayan Vardinejad, der Ende März wieder in seine australische Heimat zurückkehrt und somit dem TVD nicht mehr beim Projekt Klassenerhalt helfen kann, legte zum 3:0 nach. Sandro Hofmann musste dann den ersten Gästepunkt zulassen, ehe Ulrich Foag und Dominik Keller auf 5:1 stellten. Vardinejad beendete sein Gastspiel beim TVD mit einer Niederlage. Den Gesamtsieg machten dann Hofmann, Foag und Keller perfekt.

Weiter Tuchfühlung zur Aufstiegsrelegation haben die Herren II durch einen 9:1-Sieg über den Landesliga-Nachbarn Schwabmünchen II und die BOL-Herren III durch ihr 9:5 in Balzhausen. Den Bezirksliga-Erhalt sicherte sich die Herren IV mit einem fulminanten 9:2 gegen die TSG Augsburg.

Weitere Ergebnisse: Jugend I – DJK Seifriedsberg 7:3; TTC Langweid – Jugend III 5:5; VfL Zusamaltheim II – Jugend VII 7:3; SV Unterknöringen – Jugend III 5:5; Jugend III – Langenneufnach 5:5; Jugend X – SV Villenbach 8:2; TSV Rain – Jugend X 2:8; TTF Unteres Zusamtal II – Herren IX 9:2; FC Gundelfingen – Jugend VI 7:3

Dillinger bei der Mini-Meisterschaft

Beim Bezirksentscheid der Mini-Meisterschaften 2022/23 Anfang März in Unterknöringen war der TVD mit zehn Startern in sechs verschiedenen Altersklassen im Einsatz. Bei den Mädchen in der jüngsten Altersklasse AK I erreichte Tessa Petzhold den dritten Platz. In der AK II erspielte sich Ann Al-Jawad Rang fünf. Esila Tasdelen gewann diese Konkurrenz und darf sich über die Qualifikation zum Verbandsentscheid am 7. Mai in Beratzhausen freuen. Julia Wittmann wurde Zweite in der AK III.

Bei den Buben der AK I erreichten Michael Schmidt den zweiten Platz, Siebter wurde Moritz Lodner. In der AK II sicherte sich Pius Hoser ebenfalls Platz zwei. Benjamin Hagen und Thilo Hoser teilten sich Rang fünf, Platz sieben in der AK III ging an Leon Dachs.