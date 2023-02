TV Dillingen: keine Zeit zum Durchschnaufen

Tischtennis: Der TV Dillingen hatte zwar ein ruhiges Liga-Wochenende, war aber anderweitig erfolgreich engagiert.

Als „rundum perfekt“ bezeichnete Michael Hellwig, Verbandsfachwart Seniorensport, die bayerischen Senioren-Meisterschaften, die von der Tischtennisabteilung des TV Dillingen durchgeführt wurden. „Der Verein hat das wirklich gut gemacht, dadurch war ich sehr beruhigt“, lobte er. Als Rückmeldung von den Spielerinnen und Spielern bekam Hellwig, dass diese mit der Verpflegung und dem Rahmen in der Mittelschulhalle sehr zufrieden waren: „Es wurde toller Sport geboten und die Zahl der teilnehmenden Seniorinnen deutlich gesteigert. Knapp 50 hatten sich angemeldet.“ Insgesamt waren knapp 200 Aktive bei den Titelkämpfen an den Platten.

Bronze für Dillingens Hermann Keller

Eine Medaille blieb in der Stadt Dillingen. Hermann Keller sicherte sich an der Seite von Achim Dittmann ( TTC Langweid) im Doppel seiner Altersklasse den Bronzerang. Im Einzel musste sich Keller bei einem Sieg und zwei Niederlage bereits in der Vorrunde verabschieden. Gleiches Leid erfuhr Gerhard Tiefenbacher. Der 69-jährige TVDler schied trotz einer positiven 2:1-Bilanz aufgrund des einen Satz schlechteren Satzverhältnis sehr unglücklich aus.

Knapp am Hattrick schrammte der Ex-Dillinger Florian Kaindl vorbei. Nach seinem Titel bei den Senioren AK 45 und dem Mixed-Erfolg hatte er im Doppel erst im Finale an der Seite von Stefan Kraus vom TSV Schwabmünchen das Nachsehen.

Neben der Ausrichtung dieses größten Tischtennis-Turniers in Bayern unterstützen noch zahlreiche Dillinger Betreuer die Organisation der 1. Jugend-Bezirksrangliste beim Polizei SV Königsbrunn. Auch die TVD-Erfolge ließen sich dort sehen. Es gab eine Medaillenflut:

Weibliche U13: 1. Platz Rebecca Kreuzer (ungeschlagen); 3. Platz Esila Tasdelen; Weibl. U15: 1. Platz Feli Späth (ungeschlagen); Männliche U13: 2. Platz Haoning Liu; Männl. U15: 3. Platz Elias Schuster; Männl. U19: 3. Platz Paul Wiedemann

Dillinger BOL-Team siegt auswärts

Im diesmal reduzierten Liga-Alltag des TVD stand bei den Herren III eine schwere Auswärtspartie auf dem BOL-Spielplan. Der TSV Königsbrunn hatte sich nochmals im Winter verstärkt, um Anlauf auf die Spitzenpositionen in der Tabelle zu nehmen. Auf dem Papier waren die Gastgeber deutlich überlegen, nach einer Spielzeit von 4:15 Stunden behielten aber die Dillinger mit 9:7 die Oberhand. Die Doppel Alexander Wolk/Luca Stella und Manuel Wiedmann/Christoph Brandt sorgten für eine 2:1-Führung. In den Einzeln punkteten Wolk, Fabian Wittke, Stella, Brandt, Wiedmann und Simon Kesselring. Das Schlussdoppel musste die Entscheidung bringen. Wolk/Stella verloren zwar den ersten Satz, doch die jungen Cracks behielten die Nerven und holten die nächsten drei Durchgänge zum 3:1-Erfolg und 9:7-Gesamtsieg.

Ähnlich spannend machten es die Verbandsliga-Jungen in Seifriedsberg. Paul Wiedemann/Johannes Jüllich im Doppel sowie Wiedemann und Jüllich (2) stellten schnell auf 4:0, ehe Seifriedberg auf 2:4 verkürzte. Während Matthias Wolk Punkt Nummer fünf holte, unterlag Jüllich das erste Mal. Durch die weitere Niederlage von Wolk stand Wiedemann unter Druck, hielt jedoch stand und besiegelte den 6:4-Auswärtssieg.