Gundelfinger Triathletin erkämpft sich den EM-Vizetitel in München

Plus Daniela Unger holt sich bei der Triathlon-Europameisterschaft Silber in ihrer Altersklasse. Die Gundelfingerin schwärmt überdie Atmosphäre im Münchner Olympiapark.

Herzlichen Glückwunsch, Frau Unger! War der Vizetitel bei der Triathlon-Alterklassen-EM in München Ihr bislang größter Karriere-Erfolg?