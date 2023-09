Premiere in der Emilia-Romagna für eine Gundelfingerin

Triathlon: Sabrina Klotz überzeugt bei ihrem ersten Start auf der Mitteldistanz. Platz drei der Altersklassen, Achte von 381 Frauen – und das persönliche Zeitziel erreicht.

Wer Triathlon auf gehobenem Niveau betreibt, der kommt auf der Welt herum. So wie Sabrina Klotz. 2022 noch auf Hawaii am Start, absolvierte die junge Gundelfingerin jetzt ein Rennen der Ironman-Serie in der Emilia-Romagna/ Italien. Und dies erfolgreich: Rang drei ihrer Altersklasse und acht in der Frauen-Gesamtwertung sprangen für die 24-Jährige heraus.

Sabrina Klotz setzt sich neues Ziel

„Nach meinem Finish letztes Jahr beim Ironman auf Hawaii hatte ich wettkampftechnisch ein ruhiges Jahr. Im August bin ich beim Allgäu Triathlon Immenstadt gestartet und hab dann beschlossen, mich für meine erste Mitteldistanz anzumelden“, erklärt Sabrina Klotz ihre Saisonplanung. Mitteldistanz bedeutet beim Triathlon: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Klotz: „Seit ich 2021 mit dem Ironman begonnen habe, bin ich tatsächlich noch nie über die Hälfte der Ironmandistanz gestartet. Dies hab ich nun geändert.“

Von Gundelfingen mit den Eltern nach Italien

Mit ihren Eltern war die Gundelfingerin nach Cervia in der Emilia-Romagna gereist. Finanziell Unterstützung gab es von der Firma Gartner Extrusion. Vor Ort angekommen, fuhr sie die Radstrecke mit dem Auto ab und ich testete das Schwimmen im Meer. Letzteres machte sich für sie im Rennen bezahlt: „Ich kam als schnellste Schwimmerin nach 26 Minuten aus dem Wasser.“

In der ersten Kurve auf der Radstrecke wurde sie von innen geschnitten und stürzte schwer auf ihre Hüfte. „Mein Rad prallte hart auf der Straße auf. Ab da ging das vordere Schaltblatt nicht mehr“, reklamierte Sabrina Klotz zudem technische Probleme, zeigte aber Kampfgeist: „Mir war schnell klar, der steile Berg nach Kilometer 40 mit 350 Höhenmetern heftig wird in diesem hohen Gang.“ Aber ihr Wille war stark und nach 90 Kilometern mit einem 34er-Schnitt stieg sie zufrieden vom Rad. „Vor dem Laufen hatte ich am meisten Angst, da dies meine Schwachstelle ist“, sagt die 24-Jährige. Um unter der Gesamtzeit von fünf Stunden ins Ziel zu kommen, kämpfte sie nun Kilometer um Kilometer stark. Den Halbmarathon lief sie in 1:45 Stunden und hatte schließlich eine Endzeit von 4:58 Stunden.

Damit erreichte Sabrina Klotz Platz ihrer Altersklasse. Unter den 381 Frauen wurde sie starke Achte.