Türk Gücü Lauingen startet auch ohne Derbys sorgenfrei in die neue Spielzeit

In der Vorsaison hat Türk Gücü Lauingen am letzten Spieltag durch eine 0:3-Niederlage bei der TSG Thannhausen die Chance auf die Bezirksliga-Relegation liegen lassen. In der am kommenden Wochenende beginnenden neuen Runde in der Kreisliga West bietet sich der Mannschaft von Trainer Sezgin Er die Chance, es besser zu machen. Im DZ/WZ-Sommercheck zeigen wir auf, mit welchen Ambitionen Türk Gücü Lauingen in die neue Saison startet, in der es allerdings kaum noch Derbys für die Truppe aus der Mohrenstadt gibt.

Coach & Co: Das zweite Jahr gibt Sezgin Er die Kommandos bei Türk Gücü. Für den 48-Jährigen war klar, dass nach nur einer Saison ein Vereinswechsel nicht in Frage kommt. „Zwei bis drei Jahre sollte man schon bei einem Klub arbeiten können, um etwas zu bewegen“, freut sich Sezgin Er, sein Engagement in Lauingen fortzusetzen.

Zwei spielende Co-Trainer bei Türk Gücü Lauingen

Neben Timur Cukur, der vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater geworden ist, hat der Chefcoach mit Ghazi Askar einen zweiten spielenden Co-Trainer an seine Seite gestellt bekommen. Das sei notwendig gewesen, so Er, weil er selbst in der Vorbereitung wegen Urlaubs einige Male beim Training und bei Spielen gefehlt habe und Jungpapa Timur Cukur auch etliche Male verhindert gewesen sei. „Jetzt sind wir aber komplett auf dem Trainingsplatz“, ist Sezgin Er froh, sich mit zwei Assistenten die Verantwortung zu teilen.

Hin & weg: Mit Torhüter Aytun Özguven, der vom TSV Burgau kam, und Abwehrspieler Ömer Güzel vom SC Bubesheim haben sich TG Lauingen zwei Akteure angeschlossen, die Kreis- und sogar Bezirksligaerfahrung (Güzel) vorweisen können. Der Aderlass im Vergleich zu den Neuzugängen war jedoch um das Doppelte höher: Neben den beiden Neffen des Trainers, Baris Er (zu TGB Günzburg) und Hamzacan Tufan (zurück zum VfL Ulm/Neu-Ulm), haben auch Sinan Kaya (TKSV Donauwörth) sowie Yusuf Yokus (FC Günzburg) den Verein im Sommer gewechselt.

Glücks- und Sorgenkinder: Neuzugang Ömer Güzel habe sich sehr schnell integriert, lobt Trainer Er den 26-Jährigen und bezeichnet ihn ebenso als „Glückskind“ wie Hakan Kaya und Torhüter Manuel Breskott, die im Training besonders gut unterwegs seien. Als einziges „Sorgenkind“ nennt Coach Er aufgrund einer leichten Schulterverletzung Mevlüt Dülger. Der ist ebenso wie Manuel Breskott und Neuzugang Aytun Özgüven Torhüter, wodurch man sich keine Sorgen machen müsse, dass jemand zwischen den Pfosten stehen müsse, der den Herausforderungen in der Kreisliga nicht gewachsen wäre: „Auf der Torhüterposition sind wir top aufgestellt“, schwärmt Sezgin Er von seinen Keepern.

Testspiele von TG Lauingen waren eher durchwachsen

Test & Taktik: Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren sehr durchwachsen. Beim 7:5-Sieg am vergangenen Samstag bei der zweiten Mannschaft von Türkspor Augsburg zeigte die Offensive ihre Qualitäten. Ebenso bei den Erfolgen im Toto-Pokal beim SC Athletik Nördlingen (6:1) und beim SV Waldstetten (4:2). Und auch beim 4:1-Erfolg bei Türk Günzburg geizte TG Lauingen nicht mit Toren. Niederlagen gab es jedoch auch einige. So zum Beispiel beim Bezirksligisten VfR Jettingen (2:5) oder gegen die Kreisklassisten SpVgg Auerbach/Streitheim (1:2) und SG Möttingen/Mönchsdeggingen (2:3).

Chancenlos war man auch beim 2:5 im Sparkassencup gegen den FC Lauingen. Das Stadtderby wird es in der Punktrunde übrigens nicht mehr geben. Die Gelb-Schwarzen wurden bekanntlich ebenso in die Kreisliga Nord umgruppiert wie die SSV Dillingen. „Derbys, die wir schon vermissen“, betont Sezgin Er.

Und dennoch ist man bei TG Lauingen froh, selbst in der Kreisliga West geblieben zu sein. „Einige unserer Spieler wohnen im Landkreis Günzburg und hätten bei Auswärtsspielen in der Nord-Gruppe weit anreisen müssen“, erklärt der Trainer. Was die Taktik seiner Mannschaft anbelangt, sei man sehr flexibel. „Wir passen uns da dem Gegner an“, schmunzelt Sezgin Er. Von einem 4-2-3-1-System bis hin zu einer 3-4-3-Formation sei alles möglich.

Schweres Auftaktprogramm für TG Lauingen in der Kreisliga West

Start & Ziel: Los gehts für den letztjährigen Tabellendritten beim TSV Balzhausen, danach geht es gegen die hoch gehandelten Teams des TSV Offingen, der SpVgg Wiesenbach und des TSV Ziemetshausen. Für Sezgin Er ist der erste Heimspielgegner Offingen Meisterschaftsfavorit. Die eigenen Ziele steckt der TG-Coach gegenüber dem Vorjahr nicht ganz so hoch. „Wenn wir wieder Dritter werden sollten, wäre dies riesig“, sagt Sezgin Er. Vom Aufstieg spricht bei Türk Gücü Lauingen niemand. Auch der Coach nicht: „Die Bezirksliga könnten wir vermutlich nicht stemmen“, so dessen Einschätzung. Eine sorgenfreie Saison zu spielen und den ein oder anderen Favoriten zu ärgern, das wünscht sich Sezgin Er vor dem Auftakt am Sonntag in Balzhausen.

Prognose: Mit dem TSV Offingen, dem TSV Ziemetshausen und dem SC Bubesheim gibt es zumindest drei Mannschaften, die in der Kreisliga West höher eingeschätzt werden müssen als Türk Gücü Lauingen. Beim letztjährigen Tabellendritten müsste schon alles glatt laufen, um diese Platzierung zu wiederholen oder gar zu verbessern. Sorgen, dass es eventuell in hintere Tabellenregionen gehen könnte, müssen sich die TG-Anhänger freilich nicht machen. Zu ausgeglichen ist der Kader von Trainer Sezgin Er. Eine Platzierung zwischen Rang fünf und sieben ist sehr realistisch.