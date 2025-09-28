Turn-Team Buttenwiesen-Inningen startet mit Auswärtserfolg

Mit einem kämpferischen 43:31-Auswärtssieg gegen die TG Hanauerland startete das Turn-Team Buttenwiesen-Inningen vergangen Samstag in die Saison 2025 der 2. Bundesliga Süd. Die Biber zeigten in der Sporthalle in Rheinbischofsheim eine geschlossene Mannschaftsleistung und bewiesen beeindruckende Nervenstärke.

Bereits im Vorfeld war das Turn-Team durch Verletzungen geschwächt. Mehrere Leistungsträger, darunter Adrian Seifried, Jan Schwäke und Dimiter Hommel, fielen aus, und Daniel Kehl kämpfte mit Knieproblemen. Die Mannschaft stand somit von Beginn an unter Hochspannung. Trotz des ersatzgeschwächten Starts am Boden konnte das Turn-Team sehr gut in den Wettkampf finden. Mit einer grandiosen Debüt-Übung von Mark Müller sowie starken Darbietungen von Elija Bach, Yevgen Yudenkov und Sascha Petrenko sicherten die Biber sich am ersten Gerät ein Unentschieden. Am Pferd gelang dem Turn-Team um Sascha, Yevgen, Eric und Daniel der erste volle Geräte-Sieg, obwohl ein Sturz zu verzeichnen war.

An den Ringen hat es nicht für einen Gerätesieg gereicht

An den Ringen machte sich das Fehlen von Jan Schwäke bemerkbar. Mark Müller, Elija Bach, Yevgen Yudenkov und Erik Mihan hielten ihren Gegnern jedoch gut stand und gaben das Gerät mit 8:7 nur knapp an die Hanauerländer ab. Mit einem kurzlebigen Vorsprung von 26:19 ging es in die Pause. Nun hieß es für das Turn-Team die Nerven zu behalten und die Führung weiter auszubauen.

Nach der Pause ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Am Sprung ging das Gerät mit drei schönen Kasamtsus von Yevgen Yudenkov, Johannes Seifried und Erik Mihan sowie einer Doppelschraube von Daniel Kehl nur hauchdünn mit 3:2 an die Gastgeber. Am Barren profitierten die Biber von ihren sicheren und vor allem fehlerfreien Darbietungen. Der Grundstein für den Wettkampfsieg war nun gelegt dank den Leistungen von Kapitän Florian, Sascha, Yevgen und Erik.

Mit einem komfortablen Vorsprung von 14 Punkten ging es an das Königsgerät Reck. Hier unterliefen dem Turn-Team erstmals Unsicherheiten und sogar ein Sturz, wodurch das Gerät an die TG Hanauerland ging. Nichtsdestotrotz brachten Yevgen Yudenkov, Darius Steinke, Florian Raab und allen voran Trainer Sascha Petrenko mit einer besonders starken Übung den Wettkampfsieg nach Hause.

Der Endstand von 43:31 bescherte den Bibern einen enorm wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Die mitgereisten Fans unterstützten ihr Team großartig.

Erster Heim-Wettkampf gegen Singen in der Riedblickhalle

Schon am Samstag steht die nächste Herausforderung an: Das Turn-Team empfängt dann um 18 Uhr in der Riedblickhalle den Stadt-Turnverein Singen im Zusamtal. Singen kommt als klarer Favorit und Titel-Aspirant zum Wettkampf, was ein spannendes Duell verspricht.