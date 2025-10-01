TT Buttenwiesen-Inningen will den Favoriten aus Singen ärgern

Nach dem fulminanten 43:31-Auftaktsieg gegen die TG Hanauerland vergangenes Wochenende blickt das Turn-Team Buttenwiesen-Inningen voller Selbstvertrauen auf die kommende Heimpremiere in der 2. Bundesliga Süd. Am Samstag gastiert kein Geringerer als der Top-Anwärter auf den ersten Platz und damit den Aufstieg der diesjährigen Saison, der StTV Singen, in der heimischen Riedblickhalle .Die „Biber“ gehen auch in diesem wichtigen Wettkampf nicht in Bestbesetzung an die Geräte und trotzen weiterhin großen personellen Herausforderungen. Leistungsträger Adrian Seifried zog sich nur zwei Wochen vor Saisonbeginn eine schwere Verletzung - einen ausgekugelten Ellenbogen - zu, die ihn für längere Zeit außer Gefecht setzt. Auch Jan Schwäke kämpft mit hartnäckigen Schulterproblemen, die seine Einsatzmöglichkeiten stark einschränken.

TT Buttenwiesen-Inningen trotzt den Verletzungen

Trotz dieser schmerzhaften Rückschläge und weiterer Blessuren bewies das Turn-Team schon beim Auswärtsduell gegen Hanauerland am vergangenen Wochenende seine beeindruckende Stärke als geschlossene Einheit und zeigte, dass die neuformierte Mannschaft sich nicht unterkriegen lässt. Ein breit besetzter Kader, der ausgeprägte Teamgeist, und maximaler Einsatz waren der Schlüssel zum ersten Erfolg der neuen Turn-Saison in der 2. Bundesliga. Der kommende Gegner Singen untermauerte seine Ambitionen ebenfalls letztes Wochenende durch einen erdrutschartigen 49:12-Sieg gegen Kirchheim unter Teck. Die Gäste präsentierten sich bereits in Topform und gelten als der stärkste Anwärter auf den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die erste Bundesliga. Dies macht das Aufeinandertreffen in Buttenwiesen zu einem echten Duell zwischen David gegen Goliath.

TT-Kapitän Florian Raab: „Wir werden um jeden Punkt kämpfen!“

Dennoch gibt man sich im Turn-Team-Lager Buttenwiesen-Inningen kämpferisch und auch ein Stück weit optimistisch. Kapitän Florian Raab sieht die Herausforderung realistisch, aber hochmotiviert: „Singen wird nach unserer Verletzungsvorgeschichte und mit starken Neuzugängen ein harter Brocken für uns werden. Wir wissen, dass wir in diesem Aufeinandertreffen an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Aber auch wir können nach einem starken Einstand am vergangenen Wochenende noch etwas draufsetzen und wir werden um jeden Gerätepunkt kämpfen!“ Raab spielt damit auf die sicheren Übungen an Barren und Pferd aus dem ersten Wettkampf an, die auch gegen die Favoriten Singen den Unterschied machen könnten. Sascha Petrenko - Trainer und Turner bei den Biebern - gibt sich ebenfalls kämpferisch: „Auch wenn die Mannschaft aus Singen der klare Favorit ist, werden wir im Wettkampf unsere Fehler weiter beseitigen und unsere Stärken und Routinen weiter ausbauen. Wenn Singen patzt, dann sind wir da“, betont der Coach der Turngemeinschaft. Die Mannschaft ist fest entschlossen, den Favoriten aus Singen mit einer Mischung aus Präzision und Kampfgeist die Stirn zu bieten und ihnen den ersten Dämpfer der Saison zu verpassen. Vor heimischer Kulisse wissen die Turner, dass eine Sensation möglich ist, wenn alles perfekt läuft und die Fans für die nötige Extraportion Energie sorgen. Es gilt, die Einzelduelle zu gewinnen, und die Gerätepunkte im Turnteam zu halten, um sich bereits in der Frühphase der Saison wichtige Zähler für den Klassenerhalt zu sichern. Der spannungsgeladene Wettkampf findet am Samstag um 18 Uhr in der Riedblickhalle Buttenwiesen statt.