Am Barren bricht Buttenwiesens Widerstand

Plus Turnen: Dem TSV Buttenwiesen gelingt im Zweitliga-Derby gegen Favorit Monheim keine Überraschung. Schreckmoment beim Sprung und eine Überraschung am Königsgerät Reck.

Auch im zweiten Saison-Wettkampf der Zweiten Turn-Bundesliga muss der TSV Buttenwiesen eine Niederlage verkraften. Von Beginn an dominierten die favorisierten Gäste aus Monheim das Derby und sichern sich mit einem 44:29-Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze. Beim Gastgeber spukt derweil bereits das Abstiegsgespenst.

Bereits am Boden startete Monheim mit überzeugenden Leistungen. Den Bibern hatten hier trotz guter Ausführung und lediglich einem Sturz das Nachsehen, da die Gäste mit schwierigeren Elementen aufwarteten. Johannes und Adrian Seifried, Daniel Kehl und Yevgen Yudenkov mussten das Gerät mit 2:10 abgeben. Am Pauschenpferd zeigten Daniel Kehl, Florian Raab, Yevgen Yudenkov und Adrian Seifried stabile Übungen und holten mit 8:4 etwas unerwartet den Gerätesieg. Es war wieder spannend.