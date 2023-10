Turnen

Buttenwiesen und Harburg an der Spitze

Plus Turnen: Starkes Gauliga-Finale in Wertingen. Der jüngste Nachwuchs zieht am Wochenende in Lauingen nach.

Von Ingrid Kling

Die Wertinger Stadthalle war Schauplatz der Gauliga-Finalwettkämpfe im Gerätturnen. In sechs verschiedenen Altersklassen gingen insgesamt 34 Riegen an die Geräte. Buttenwiesen (2), Harburg (2), Wittislingen und Wertingen setzten sich dabei in den Mannschaftswertungen durch.

Die erste Mannschaft der Schüler C aus Buttenwiesen gewann in allen drei Durchgängen die Tageswertung und sicherte sich mit acht Punkten Vorsprung souverän Platz eins vor der KTV Ries und dem eigenen zweiten Team. Den vierten Platz musste Wittislingen dem TSV Wertingen überlassen, da man beim letzten Durchgang nur mit zwei Turnern an den Start gehen konnte. Überragender Gewinner der Einzelwertung ist Sebastian Kehl aus Buttenwiesen.

