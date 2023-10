Turnen

Der TSV Buttenwiesen bejubelt seinen ersten Saisonsieg

Plus Turnen: Buttenwiesen gewinnt mit dem souveränen 57:24 im badischen Bühl Abstand auf die Abstiegsränge. Und hat Anteil am „bayerischen Tag“ in der Zweiten Bundesliga Süd.

Die Zweiliga-Turner des Buttenwiesen sicherten sich mit 11:1 Gerätepunkten und 57:24 Scorepunkten den ersten Saisonsieg. Die Biber kletterten damit vom sieben auf den fünften Tabellenplatz und entfernen sich so deutlich von den Abstiegsrängen.

Bereits am Boden legten die Zusamtaler nach der langen Anreise den Grundstein für den Erfolg. Mit schönen Übungen ging der TSV 11:4 in Führung. Daniel Kehl, Yevgen Yudenkov, Johannes Seifried und Adrian Seifried zeigten, dass die Biber am Samstag nichts anderes als den Sieg im Blick hatten. Am Pferd machten die TSVler stark weiter. Daniel Kehl, Adrian Seifried, Mitko Hommel und Sascha Petrenko unterliefen keine Fehler am vermeintlichen Zittergerät – sie holten zusammen dreizehn Scorepunkte.

