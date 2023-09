Der Zweitliga-„Classico“ in Buttenwiesen

Turnen: Buttenwiesen erwartet am Samstag mit dem TSV Monheim nicht nur einen alten Lokalrivalen zum nordschwäbischen Derby, sondern auch einen Anwärter auf den Meistertitel.

Es ist ein Derby-Kracher der Zweiten Turn-Bundesliga, wenn der TSV Buttenwiesen am Samstag um 18 Uhr den TSV Monheim in der Riedblickhalle empfängt. Während die Auftaktniederlage bei der TG Hanauerland noch immer in den Köpfen der Biber ist, wirken in Monheim noch Euphorie und Freude über den Last-Minute Sieg gegen Kirchheim nach.

Die Ausgangssituation könnte also keine unterschiedlichere sein. Buttenwiesen rangiert aktuell auf dem sechsten Platz der Zweiten Bundesliga Süd, während Monheim auf Rang vier steht. Beide Mannschaften wollen sich beim anstehenden „Classico“ in Bestform präsentieren. Die Monheimer gelten diese Saison als Mitfavoriten auf den Meistertitel. Mit mehreren hochklassigen Neuzugängen und Rückkehrern sind sie auf dem Papier deutlich stärker als die Gastgeber.

Buttenwiesen ist nicht ohne Hoffnung

Doch vorab kapitulieren geht gar nicht: Die Zusamtaler würden gegen den alten Lokalrivalen zu gerne ihren ersten Saisonsieg einfahren. Kapitän Florian Raab sieht die Niederlage vom vergangenen Wochenende auch nicht so negativ: „Wir haben uns richtig gut präsentiert. Natürlich waren ein paar Fehler dabei, aber für den Saisonstart war das schon echt stark.“ Und mit Blick auf das Derby sagt er: „Gegen Monheim wollen wir alles geben, um das Duell möglichst lange offen zu halten. Oder zumindest den ein oder anderen Gerätepunkt abzustauben.“

Der TSV Buttenwiesen sieht sich als "David" dieses Duells

Die Mannschaft des TSV Buttenwiesen wird in der gleichen Aufstellung wie vergangene Woche an die Geräte gehen. Vor allem die bereits vorhandene Stabilität der Übungen bringt den Bibern die Möglichkeit, Schwächen oder Fehler des Gegners auszunutzen. Raab: „Mit einem guten Gefühl geht es für das Team in den ersten Heimwettkampf der Saison. Wir bauen natürlich auch auf die Unterstützung möglichst vieler unserer Fans im Kampf David gegen Goliath.“ Buttenwiesen könnte mit einem Sensationssieg den Kampf um den Klassenerhalt aus den Köpfen verbannen, während Monheim den Erfolg braucht, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht aus der Hand zu geben. Es wird also ein spannendes Duell unter gut befreundeten Teams erwartet, in dem um jeden Scorepunkt hart gekämpft wird. (flr/gül)