Ein relativ entspannter Ausklang für Buttenwiesen

Turnen: Zweitligist TSV Buttenwiesen erwartet zum Saisonfinale Kirchheim in der Riedblickhalle. Titel oder Klassenerhalt ist schon länger kein Thema mehr.

Vor heimischem Publikum dürften die Turner des TSV Buttenwiesen am Samstagabend die Zweitliga-Saison 2023 beenden. Zum letzten Wettkampf kommt mit dem VfL Kirchheim ein Gegner auf Augenhöhe in die Riedblickhalle. Dank drei Wettkampfsiegen stehen die Turner aus Baden-Württemberg einen Tabellenplatz vor den Bibern, die bislang zweimal erfolgreich waren.

TSV Buttenwiesen: Platz sechs ist wahrscheinlich

Bei diesem Zwei-Punkte-Vorsprung, und einem Geräteverhältnis von plus vier auf Kirchheimer Seite, ist es für Buttenwiesens Riege fast nicht mehr möglich, ihre Gäste noch vom fünften Platz zu verdrängen. Ein Sieg allein reicht also für die Biber nicht aus, um an Kirchheim vorbeizuziehen. Die Zusamtaler müssten ein Geräteergebnis von 11:1 erzielen, was gegen einem derart starken Gegner aber nahezu unmöglich ist. Der VfL Kirchheim im Gegenzug will sich mit einem eingeplanten Sieg und der Schützenhilfe von der KTV Ries im Fernduell mit der TG Hanauerland selbst sogar auf Rang vier schieben.

Die Rechenspielchen sind vielfältig, doch eines ist gewiss: Beide Mannschaften wollen am letzten Wettkampf nochmals alles raushauen, um die Saison 2023 würdig und mit einem Sieg zu beschließen. Auf Kirchheimer Seite ist mit ausschlaggebend, ob und mit welcher ausländischen Verstärkung die Mannschaft nach Buttenwiesen reisen. Zuletzt setzten die Württemberger mehrfach ausschließlich auf die Sportler aus den heimischen Reihen.

Buttenwiesen in Bestbesetzung

Buttenwiesen will gegen die favorisierten Kirchheimer den Heimvorteil nutzen und den heimischen Fans nochmals Turnen auf höchstem Niveau präsentieren. Zu diesem Zweck geht der TSV auch mit Bestbesetzung an den Start. Vorneweg turnt der 30-jährige Kapitän Florian Raab mit den Buttenwiesener Eigengewächsen Daniel Kehl, Adrian Seifried, Johannes Seifried und Elia Bach. Ebenfalls mit von der Partie sind die Neuzugänge der Saison 2023, Jan Schwäke, Mitko Hommel, Darius Steinke und Jakob Scharff. Komplettiert wird die Mannschaft durch Taktikfuchs Oliver Ritter und zwei ausländische Verstärkungen. Mit dem wiedergenesenen Österreicher Ashab Matiev und dem Türken Kerem Sener haben die Biber die bestmögliche Aufstellung für den Saisonabschluss.

Neben hoher Turnkunst und bester Verpflegung wird die übliche Hexenkessel-Atmosphäre in der Riedblickhalle erwartet. Die Aktiven wollen mit möglichst vielen Fans den Saisonabschluss der 2. Bundesliga Süd feiern. Wettkampfbeginn ist am Samstag wie gewohnt um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) in der Riedblickhalle in Buttenwiesen. (flora)