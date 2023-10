Exquisite Oberbayern dominieren Buttenwiesen

Turnen: Wie befürchtet sind die Gastgeber eine Nummer zu groß für den TSV Buttenwiesen. Mit 22:69 fällt die Zweitliga-Niederlage in Unterhaching aber deutlicher aus als erhofft.

Schon vor dem Wettkampf in Unterhaching wussten die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen, dass Exquisa Oberbayern mit dem Heimvorteil im Rücken kaum zu schlagen ist. Dass die Biber aber auch ohne Gerätepunkte (0:12) und in dieser Deutlichkeit von 22:69 Scorerpunkten das Nachsehen haben würden, war nicht abzusehen. Die Gastgeber machten von Beginn an klar, warum sie als Favorit galten und zeigten den ganzen Wettkampf über schwierige, nahezu fehlerlose Übungen.

Zur Pause liegt Buttenwiesen schon klar hinten

Am Boden turnte Daniel Kehl stark, die Brüder Adrian und Johannes Seifried kamen nicht ohne Fehler durch ihre Übungen. Alle drei TSVler mussten Punkte an die Konkurrenz abgeben. Lediglich Yevgen Yudenkov sicherte die ersten drei Zähler für das Biber-Konto. Am Pauschenpferd gilt Exquisa Oberbayern als das stärkste Team der Liga. Trotz guter Darbietungen kamen Yevgen Yudenkov, Adrian Seifried, Daniel Kehl und Kapitän Florian Raab nicht über ein 4:13 hinaus. Sichtlich geknickt ging das TSV-Team an die Ringe. Deutlich höhere Ausgangswerte der Gastgeber machten es für die Biber auch hier unmöglich, den Gerätesieg zu erlangen. Florian Raab, Jan Schwäke, Jakob Scharff und Yevgen Yudenkov hatten beim 4:14 nur noch das Nachsehen. Mit einer 41:11-Führung für Exquisa und hängenden Köpfen der Gäste ging es in die Pause.

In der Einturnpause vor den letzten drei Geräten hatten die Betreuer und Coach Sascha Petrenko alle Hände voll zu tun, um ihre Sportler wieder aufzubauen und damit die sonst so stabilen Biber vor weiteren Fehlern zu bewahren und einen Gerätesieg im Bereich des Möglichen zu halten. Aber auch jetzt traten die Oberbayern mit sauberen und gleichzeitig schwierigen Sprüngen an. Jan Schwäke hatte Schwierigkeiten, seinen Sprung zu landen. Und auch die sauberen Sprünge von Daniel Kehl, Yevgen Yudenkov und Johannes Seifried reichten nicht aus, um den Exquisas gefährlich zu werden. Am Barren holte Kapitän Florian Raab gleich im ersten Duell satte fünf Punkte für sein Team und ließ die Biber wieder auf einen Geräteerfolg hoffen. Aber die zu niedrigen Ausgänge von Jakob Scharff und Jan Schwäke sowie eine fehlerbehaftete Übung des sonst so sicheren Ukrainers Yevgen Yudenkov brachten sie weiter ins Hintertreffen. Am Reck konnten die Biber dann nochmals zwei der vier Duelle für sich entscheiden, hatten aber mit 4:7 auch hier deutlich das Nachsehen. Florian Raab, Yevgen Yudenkov, Jakob Scharff und ein wieder genesener Darius Steinke waren gegen die Übermacht aus Oberbayern machtlos. Ohne Gerätepunkte und 22:69 besiegt traten die Biber ihre Heimreise ins Zusamtal an.

Buttenwiesens Saisonfinale am 11. November zuhause

Nun gilt es diese Klatsche wegzustecken, um am 11. November daheim gegen Kirchheim bestehen zu können. Mit zwei Wochen Zeit samt einem freien Wochenende bleibt genug Zeit, sich nochmals bestens auf den Saisonabschluss vorzubereiten. Der Ligaerhalt ist zwar geschafft, die Biber wollen sich aber mit einer guten Leistung von ihren Fans verabschieden, die wieder zahlreichen in der Riedblickhalle erwartet werden. (flora)