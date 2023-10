Heikle Aufgabe für Buttenwiesen in Unterhaching

Turnen: Der TSV Buttenwiesen bestreitet seinen vorletzten Wettkampf dieser Zweitliga-Saison bei Exquisa Oberbayern und hat eine Schlappe aus der vergangenen Saison auszubügeln.

Schier unlösbar erscheint die Aufgabe am Samstag für die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen. Ihr Gegner beim vorletzten Saisonwettkampf (17 Uhr; Bayernwerk Sportarena Unterhaching) heißt Exquisa Oberbayern. Und der gastgebende Tabellenzweite will sich gegen die Nordschwaben keinen Ausrutscher im Titelkampf leisten.

Buttenwiesen hat den Anschluss gefunden

Mit dem Sieg gegen den TV Bühl hat Buttenwiesen Anschluss an die Tabellenmitte gefunden, punktgleich mit Kirchheim und der TG Hanauerland. Nur einige wenige Gerätepunkte trennen die Riegen. Dass die Biber aber ausgerechnet am Samstag in diesem Dreikampf Boden gutmachen können, erscheint aber eher unwahrscheinlich. Exquisa Oberbayern hat bisher nur einen Wettkampf verloren und gehört weiterhin zu den möglichen Titelkandidaten.

Von vorneherein geschlagen geben sich die Gäste aber nicht. Mit dem Wissen des sicheren Klassenerhalts kann Buttenwiesen befreit turnen und will es dem Favoriten möglichst schwer machen. In der Vergangenheit waren die Wettkämpfe der beiden Mannschaften immer sehr verbissen, 2022 jedoch erwischten die Biber einen rabenschwarzen Tag und kamen regelrecht unter die Räder.

Ein solides Team des TSV Buttenwiesen

Dies soll sich nicht wiederholen. Mit Florian Raab, Daniel Kehl, Adrian und Johannes Seifried, Elija Bach, Mitko Hommel, Darius Steinke, Oliver Ritter und Jakob Scharff steht Buttenwiesen wieder ein solides Team zur Verfügung. Zumal der Österreicher Askhab Matiev ebenfalls an die Geräte geht, der sich mit dem Ukrainer Yevgen Yudenkov die Einsätze im blauen Biber-Trikot teilen wird.

„Wir fühlen uns bereit, diese schwere Aufgabe anzunehmen. Wenn die Exquisas Schwächen zeigen, wollen wir da sein“, sagt TSV-Kapitän Florian Raab: „Wir können eigentlich nur gewinnen, die Favoriten aus Oberbayern stehen da schon deutlich mehr unter Druck.“ Das Duell verspricht wieder einen hochklassigen Wettkampf mit absoluten Spitzensportlern. (flora)