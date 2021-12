Turnen

17:49 Uhr

Buttenwiesens Kapitän Fabian Ullrich geht von Bord

Plus TSV Buttenwiesen: Nach zwölf Jahren beendet Ullrich seine aktive Turnkarriere beim Turn-Zweitligisten.

Von Florian Raab

Einer der beiden Kapitäne bei den Zweitliga-Turnern des TSV Buttenwiesen, Fabian Ullrich, beendet seine Karriere und wird dem Team im nächsten Jahr nicht mehr als aktiver Sportler zur Verfügung stehen. Mit drei Einsätzen am Sprung und sieben am Reck hat er diese Saison maßgeblich zum Vizemeistertitel beigetragen und sein Team nicht nur am Gerät, sondern auch hinter den Kulissen unterstützt.

