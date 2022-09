Mit reichlich Druck im Buttenwiesener Hexenkessel

Turnen: Zweitligist TSV Buttenwiesen freut sich auf den ersten Heimwettkampf der neuen Saison – und istauch der große Favorit gegen Aufsteiger Ludwigsburg. Die junge Gästeriege hat aber viel Potenzial.

Wenn die Kunstturner des TSV Buttenwiesen am Samstag ab 18 Uhr erstmals in dieser Zweitliga-Runde vor heimischer Kulisse an die Geräte gehen, sind sie auch der Favorit. Zu Gast im Zusamtal ist der Aufsteiger MTV aus dem rund 200 Kilometer entfernten Ludwigsburg. Dessen Heimstart ging vor Wochenfrist mit 27:49 Scorepunkten gegen die KTV Ries verloren, während Buttenwiesen bei der TG Allgäu ihre Saisonpremiere gewann.

Buttenwiesen in voller Kaderstärke

Nachdem Buttenwiesen beim Auftakt krankheitsbedingt mehrere Ausfälle zu verzeichnen hatte, wollen die Biber jetzt in voller Stärke an den Erfolg im Allgäu anknüpfen und den Hexenkessel in der Riedblickhalle zum Brodeln bringen. Angeführt von Teamkapitän Florian Raab, freuen sich die Buttenwiesener auf ihren ersten Wettkampf überhaupt gegen die Turner aus Ludwigsburg – und damit neue Gesichter in der 2. Bundesliga kennenzulernen.

Für Raab ist die Aufgabe klar: „Mit dem Sieg gegen die TG Allgäu im Rücken wollen wir am Samstag gegen Ludwigsburg alles geben, um die Wettkampfpunkte in Buttenwiesen zu behalten. Die ganze Mannschaft ist topmotiviert und freut sich auf den ersten Heimwettkampf.“

Auch wenn die jungen Turner des MTV Ludwigsburg vergangenes Wochenende der KTV Ries mit unterlagen, ist der Aufsteiger nicht zu unterschätzen. Mit gleich zwei Sportlern aus dem Junioren-Nationalkader und weiteren jungen Talenten liegt viel Potenzial in der Mannschaft. Der diesjährige Junioren-EM Teilnehmer Timo Eder, 15, setzte am ersten Wettkampftag mit Wertungen über 13 Punkten am Pauschenpferd und Reck gleich zwei Ausrufezeichen. Doch auch bei den erfahrenen Ringespezialisten Robert Fuchs und Jonathan Kriegelstein ist mit hochklassigen Übungen zu rechnen.

Sieg in der Riedblickhalle ist das Tagesziel

Für Buttenwiesen bleibt dennoch der Sieg das erklärte Tagesziel. Gegen die TG Allgäu verzeichnete der TSV nur zwei Stürze und unterstreicht somit gleich zu Saisonbeginn die Sicherheit und Souveränität, die die Buttenwiesener bereits vergangenes Jahr unter Beweis stellen konnten. Jedoch gilt es weiterhin, vollständig zurück in den Wettkampfmodus zu finden, um noch den einen oder anderen Wackler ausmerzen zu können. Gerade diese Stabilität und Erfahrung könnten am Ende den entscheidenden Vorteil im Vergleich mit der jungen MTV-Riege bringen.

Die Turner aus dem Zusamtal wollen am Samstag aber auch von einer weiteren Stärke profitieren: ihren Fans! Kapitän Florian Raab sagt: „Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Zuschauer in der Riedblickhalle, die die Turner mit lautstarken Anfeuerungsrufen durch ihre Übungen tragen.“