Neue Wettkämpfe und 600 Aktive in Gundelfingen

Turnen: Nach zuletzt 2013 ist der TV Gundelfingen am Wochenende wieder Gastgeber für das Gaukinderturnfest des Turngaues Oberdonau.

Gaukinderturnfeste haben eine große Tradition und sind Jahr für Jahr der Höhepunkt für viele Kinder im Turngau Oberdonau, die nicht in den Gau- und Kunstturnligen oder bei Gau-, Bezirks- und Landesmeisterschaften aktiv sind. Für die 38. Ausgabe erwartet der TV Gundelfingen weit über 600 Turnkinder in der Gärtnerstadt, die am Samstag und Sonntag, 4./5. Mai, in der Brenzhalle in ihren jeweiligen Alters- und Leistungsklassen an die Geräte gehen.

Gundelfingen hat Erfahrung

„Da der TVG bereits mehrere Male Gastgeber dieser Veranstaltung war, bin ich davon überzeugt, dass es ihm auch dieses Mal wieder gelingen wird, das Gaukinderturnfest für alle zu einem Erlebnis werden zu lassen“, sagt Jürgen Frey, Vorsitzender des Turngau Oberdonau. Zuletzt richtete der TVG im Jahr 2013 Gastgeber diese große Breitensportveranstaltung aus.

Die offizielle Eröffnung des 38. Gaukinderturnfestes ist am Samstag um 9 Uhr – nach dem Einmarsch der ersten Buben und Mädchen für die Wettkämpfe mit Pflichtübungen. Das große Finale mit dem Einzug aller Turnfestteilnehmer, Festansprachen, Vorführung und Siegerehrungen ist für 16.15 Uhr geplant.

"Wahl-Möglichkeit" in Gundelfingen

Der Sonntag steht im Zeichen der „Turn10-Wettkämpfe“. Diese relativ neue Wettkampfform gibt den Teilnehmern mehr Freiheiten in der Wettkampfgestaltung. Aus den fünf angebotenen Geräten Boden, Sprung, Barren, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken/Turnbank und Minitrampolin wählt sich jeder Starter seinen Vierkampf. Premiere feiert auch der Team-Duo-Wettkampf, bei dem zwei Teilnehmer verschiedenen Altersklassen zusammen antreten.

Unter www.tv-gundelfingen.com gibt es alle Informationen zum Ablauf dieses 38. Gaukinderturnfestes.