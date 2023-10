Nordschwaben-Derby in Buttenwiesen mit WM-Touch

Turnen: Gegen Gast KTV Ries kehrt unter anderem Vinzenz Höck als Ringe-Sechster aus Antwerpen zurück. Auch ein junger Neuzugang des TSV Buttenwiesen ist kein Unbekannter im Landkreis.

Der zweite Heimwettkampf dieser Saison der Zweiten Turn-Bundesliga bringt für den TSV Buttenwiesen bereits das zweite Nordschwaben-Derby. Nach der Niederlage gegen Monheim ist diesmal die KTV Ries zu Gast (Samstag, 18 Uhr). Dabei weht ein Hauch Weltmeisterschaft durch die Riedblickhalle: Ein Neuzugang und zwei WM-Rückkehrer verstärken die Zusamtaler.

Der Gast ist ein Altbekannter. Die Rieser und Buttenwiesener Sportler treffen jedes Jahr in der Zweiten Liga aufeinander. Zudem kennt man sich aus Wettkämpfen im Gau, Bezirk sowie auf Landesebene. Trainingsstätte und auch Schauplatz der Heimwettkämpfe der KTV ist der Rieser Sportpark. Zur Riedblickhalle beträgt der Anfahrtsweg nur 39 Kilometer. Es ist also zu erwarten, dass die Rieser mit etlichen Fans aufkreuzen, die sich ein lautstarkes Duell mit dem Biber-Fanblock liefern werden.

Buttenwiesen gelingt der erste Sieg gegen Bühl

Die Nördlinger Sportler stehen aktuell mit zwei Siegen und einer Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz, die Biber mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf Rang fünf. Mit dem jüngsten Sieg gegen den TV Bühl im Rücken will Buttenwiesen dem Favoriten aus dem Rieskrater Paroli bieten. Mit weiter stabilen Leistungen, zwei WM-Rückkehrern und einem Neuzugang soll die Begegnung lange offen gehalten werden, um bei Rieser Fehlern zuschlagen zu können.

Zurück von der Weltmeisterschaft und bereit für die Zweite Bundesliga sind die Österreicher Askhab Matiev und Vinzenz Höck. WM-Höhepunkt aus TSV-Sicht war die Teilnahme von Vinzenz Höck am Ringefinale in Antwerpen. Mit einer sauberen Übung sicherte sich der Innsbrucker Sportler den sechsten Platz in einem hochkarätig besetzten Feld. Beide Athleten freuen sich, wieder im Trikot des TSV an die Geräte gehen zu dürfen.

Ebenfalls erfolgreich bei der WM war Jake Jarman. Der junge Brite kürte sich im Sprungfinale zum Weltmeister. Seit einigen Jahren steht Jarman im Team des TSV, dieses Jahr allerdings aufgrund von Terminen mit der Nationalmannschaft nicht für die Zweitliga-Saison zur Verfügung.

Ein Gundelfinger ist neu in der TSV-Riege

Neu in der Riege der Zusamtaler ist Jakob Scharff. Der 18-jährige Gundelfinger verjüngt das Team der Biber und wird an verschiedenen Geräten zum Einsatz kommen. Ein großer Dank Buttenwiesen gilt hier dem TSV Pfuhl, einem befreundeter Verein der Ersten Bundesliga, der Scharffs Dienste dem TSV Buttenwiesen für die restlichen Wettkämpfe 2023 zur Verfügung stellt, da der Nachwuchssportler in der Ersten Liga nur wenige Einsätze bekommen hätte.

Die bewährten TSV-Kräfte der vergangenen Wochen sind fit und bereit: Florian Raab, Jan Schwäke, Daniel Kehl, Elija Bach, Mitko Hommel sowie Adrian und Johannes Seifried. Mit ihrem neu aufgestellten Team möchten die Biber den Wettkampf gegen die KTV Ries möglichst lange offen gestalten und zur Stelle sein, falls sich eine Siegchance auftut.

Buttenwiesens Turner freuen sich auf lautstarke Unterstützung und bieten den Fans beim Derby ein Rundum-Wohlfühlpaket, bestehend aus hochklassigem Turnsport und Kulinarik. Für Letzteres sorgt wie immer Küchenchef Markus Binswanger, dem die TSV-Verantwortlichen dafür äußerst dankbar sind. Und dies alles in der Hoffnung, dass sich der KTV Ries nicht als schwer verdaulicher Brocken erweist …