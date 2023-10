TSV Buttenwiesen: Beim Aufsteiger den ersten Sieg holen

Turnen: Buttenwiesens Tabellennachbar und Gastgeber Bühl hat dieses Erfolgserlebnis bereits genießen können. TSV-Mannschaftsführer Markus Sommer ist vorsichtig zuversichtlich.

Der Abstiegskampf für den TSV Buttenwiesen geht in die nächste Runde. Nach zwei Saisonniederlagen stehen die Biber aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der zweiten Turn-Bundesliga Süd. Unter dem Motto „aller guten Dinge sind drei“ soll nun am dritten Wettkampf der erste Saisonsieg eingefahren werden. Auch der Gastgeber am Samstag (16 Uhr), TV Bühl, kämpft um den Klassenerhalt.

Bühl hat jedoch vergangenes Wochenende seinen ersten Saisonsieg gegen die WTG Heckengäu feiern können und rangiert direkt vor den Bibern auf Rang sechs. Der Wettkampf verspricht also Spannung und hart umkämpfte Duelle. Ein Erfolg würde für Buttenwiesen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten.

Buttenwiesens Aufstellung unverändert

Die Riege aus dem Zusamtal geht wieder mit der Aufstellung der beiden jüngsten Wettkämpfe an den Start. Mannschaftsführer Markus Sommer mahnt zur Vorsicht: „Wir haben jetzt zwei gute Mannschaftsleistungen gezeigt. Jedoch sind wir uns bewusst, dass auch der TV Bühl eine starke Leistungssteigerung gemacht hat. Wir müssen wieder unser Bestes geben. Die lange Busfahrt vor dem Wettkampf ist natürlich eine zusätzliche Belastung.“ Trotz der Niederlagen gegen Hanauerland und Monheim glaubt Sommer an eine gute Chance auf den ersten Sieg der Saison.

Stabile Übungen und Teamgeist sollen der Weg zum Ziel sein. Neben den ukrainischen Zugpferden der Biber, Oleksandr Petrenko und Yevgen Yudenkov, kommen die bewährten Kräfte zum Einsatz: Kapitän Florian Raab, Routinier Jan Schwäke, die Gerätespezialisten Elija Bach, Darius Steinke und Mitko Hommel, die Brüder Adrian und Johannes Seifried sowie Daniel Kehl, der seine Leistung im zweiten Wettkampf im Vergleich zum ersten Duell deutlich steigern konnte.

Fanbus des TSV Buttenwiesen im Einsatz

Die Mannschaft des TSV Buttenwiesen würde sich auch auswärts über Unterstützung im Abstiegskampf freuen: Der Fanbus startet am Samstag um 9 Uhr in Buttenwiesen am Vereinsheim. Wettkampfbeginn im badischen Bühl ist um 16 Uhr. Anmeldungen von Fans zur Mitfahrt werden von Verena Friedel und auf den Social Media Kanälen des TSV entgegengenommen.