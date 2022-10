TSV Buttenwiesen: bestens gelaunt aus der Krise

Turnen: Der Zweitligist TSV Buttenwiesen schafft seinen zweiten Saisonerfolg. Nach verhaltenem Auftakt gegen Heidelberg legt der Gastgeber mächtig zu.

Mit 43:32 Scorepunkten sichert sich die Turn-Riege des TSV Buttenwiesen den zweiten Saisonsieg – nach zuletzt zwei Niederlagen. Mit 8:4 Gerätepunkten bessert das Team von Mannschaftsführer Markus Sommer auch ihr Geräteverhältnis deutlich auf. Zusammen mit der unterlegenen Gäste von KTG Heidelberg, dem TSV Monheim und dem MTV Ludwigsburg bildete Buttenwiesen jetzt das Mittelfeld der 2. Bundesliga Süd.

Buttenwiesen startet verhalten

Am Boden startete die Mannschaft aus dem Zusamtal souverän und musste nur eine fehlerhafte Übung in Kauf nehmen. Die starken Heidelberger nutzten dies jedoch zur Führung aus. Das Pauschenpferd war offensichtlich nicht auf der Seite des TSV. Nach zwei Stürzen wuchs der Rückstand zunächst weiter an. An den Ringen fanden die Biber dann aber zu ihrer Stärke zurück. Die Vorträge von Erik Mihan, Christoph Leiner und Moritz Kraus brachten den TSV heran. Im letzten Duell zeigte Weltcupsieger Vinzenz Höck seine ganze Klasse und schickte sein Team mit einem hauchdünnen Vorsprung von 21:20 in die Pause.

In der Kabine schwor sich das Heimteam nochmals gut ein und kam mit voller Wucht zurück in den Wettkampf. Der Siegeswille war greifbar und die Zuschauer in der Riedblickhalle trieben die Springer Moritz Kraus, Daniel Kehl, Vinzenz Höck und Johannes Seifried zu Höchstleistungen. Somit ging auch der Sprung an den TSV. Am Barren hielten die Heidelberger mit den starken Übungen von Kapitän Florian Raab und Christoph Leiner mit. Oliver Ritter zeigte im dritten Duell eine solide Übung als Ersatzmann für den verletzten Erik Mihan. Im Duell der ausländischen Gastturner machte Yevgen Yudenkov klar, wer der Chef am Barren ist und sicherte gegen den starken Japaner Tomoya Kashiwagi drei Punkte zum 4:3-Endstand an diesem Gerät. Bei einem Zwischenstand von 33:27 war noch nichts entschieden.

Moritz Kraus (links) freut sich zusammen mit Cheftaktiker Markus Sommer über seine Übung. Foto: Roland Stoll

Das Fehlen von Erik Mihan war allen bewusst und die Personaldecke am Reck nicht sonderlich dick. Gleich im ersten Duell ging die Taktikabteilung des TSV deshalb aufs Ganze und holte durch Vinzenz Höck dei Punkte für das Konto. Einen Patzer des Heidelbergers Marvin Rauprich nutzte Buttenwiesens Kapitän Florian Raab und erturnte mit Bravour die nächsten drei Zähler. Mit 39:27 war der Vorsprung nun schon deutlich angewachsen. Moritz Kraus zeigte im vorletzten Duell ebenfalls eine grandiose Darbietung – weitere vier Punkte. Abschließen für den TSV durfte das Reck Daniel Kehl. Auch er zeigte eine tolle Leistung, musste aber gegen den Japaner der KTG fünf Punkte abgeben.

Mit diesem spannenden Wettkampf kämpft sich der TSV aus der Krise und geht mit einem guten Gefühl in die zweite Saisonhälfte. In den kommenden beiden Duellen muss der TSV Buttenwiesen auswärts ran: am 22. Oktober in Unterhaching gegen die Turner von Exquisa Oberbayern und am 29. Oktober beim Derby in Monheim. Für den Auswärtswettkampf in München wird wieder ein Fanbus organisiert. Anmeldungen sind bei Verena Friedel oder über die Social-Media-Kanäle des TSV Buttenwiesen möglich.