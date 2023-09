Turnen

12:00 Uhr

TSV Buttenwiesen: Ein starkes Punkte-Trio reicht nicht

Plus 2. Turn-Bundesliga: Bei der Auftaktniederlage im Hanauerland holen Yudenkov, Petrenko und Debütant Hommel zusammen 30 der 31 Gerätepunkte des TSV Buttenwiesen.

Von Florian Raab

Trotz einer guten Mannschaftsleistung ging der TSV Buttenwiesen beim Saisonauftakt der 2. Kunstturn-Bundesliga als Verlierer aus der Halle. Die Nordschwaben unterlagen bei der TG Hanauerland mit 31:41 Gerätepunkte und blieben beim 3:9 der Gerätewertung unerwartet weit zurück. Für die Gäste holten Yevgen Yudenkov, Oleksander Petrenko und Dimiter Hommel zusammen 30 der 31 Zähler. Bei den Hausherren überragte Ivan Brunello mit 24 Punkten.

Am Boden startete das Team aus dem Zusamtal mit starken Leistungen. Besonders Daniel Kehl zeigte eine Übung auf höchstem Niveau, musste sich aber dennoch dem italienischen Talent Ivan Brunello geschlagen geben. Yevgen Yudenkov, Adrian Seifried und sein Bruder Johannes turnen ebenfalls überzeugend. Am Pferd feierte Dimiter „Mitko“ Hommel sein Debüt im Trikot des TSV mit einer sauberen Übung. Coach „Sascha“, Oleksander Petrenko und sein Schützling Adrian Seifried unterstrichen, dass sie an diesem Gerät die wichtigsten Stützen der Mannschaft sind. Mit zwei schweren Übungen in exzellenter Ausführung hielten sie ihre Gegner in Schach. Lediglich Florian Raab stürzte.

