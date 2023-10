TSV Buttenwiesen: Jetzt muss der zweite Sieg her

Turnen: Beim Auswärtskampf gegen Schlusslicht WTG Heckengäu fällt für Buttenwiesen die Vorentscheidung im Kampf um den Zweitliga-Erhalt. Ein Neuzugang will dem TSV helfen.

Wenn die Turner des TSV Buttenwiesen am Samstag auswärts an die Geräte gehen, ist eines klar: Beim aktuellen Zweitliga-Schlusslicht WTG Heckengäu dürfen die Zusamtaler unter keinen Umständen patzen. Nach der Niederlage im Lokalderby gegen die KTV Ries müssen die Biber endlich wieder einen Sieg einfahren, um die Gefahr eines Abstiegs zu beseitigen.

Auch der Gastgeber wird alles geben, um sich die wichtigen Punkte für den Ligaerhalt zu erkämpfen. Aktuell steht der TSV Buttenwiesen mit einem Saisonsieg auf dem sechsten Platz der Tabelle. Direkt dahinter der TV Bühl, ebenfalls mit einem Sieg, aber dem etwas schlechterem Geräteverhältnis. Schlusslicht der Zweiten Bundesliga Süd sind die Turner der WTG Heckengäu, die als einziges Team noch keinen Wettkampferfolg verbuchen konnten.

Unbekannter Gegner für Buttenwiesen

Buttenwiesen und die WTG Heckengäu sind sich völlig unbekannt. Die Mannschaften trafen in der Vergangenheit noch nicht aufeinander, was die Ungewissheit zum Ausgang des Duells nochmals verstärkt. Mit einem Sieg würden sich die Biber Richtung Tabellenmitte orientieren. Eine Niederlage hingegen würde den Abstiegskampf neu befeuern, da die WTG dann punktgleich mit Buttenwiesen und Bühl liegt und nur die Gerätepunkte über die Platzierung entscheiden.

Auch wenn die Turner aus Buttenwiesen am Samstag aufgrund der Vorleistungen als Favorit antreten, unterschätzen sie die Gastgeber nicht. Um nichts dem Zufall zu überlassen, wollen sie die Reise nach Renningen, wenige Kilometer westlich von Stuttgart, in Bestbesetzung antreten. Dabei hoffen sie vor allem auf die Genesung der erkrankten Sportler, die vergangenen Samstag im Duell mit der KTV Ries schmerzlich vermisst wurden. Noch ist nicht sicher, wie diese Turner ihre Krankentage bewältigt haben und ob ein Einsatz in der Turnbundesliga schon kommenden Samstag wieder möglich ist.

Internationale Unterstützung erhalten die Biber wieder durch den Österreicher Matiev Askhab, der durch den Neuzugang aus der Türkei, Kerem Sener, ergänzt wird. Bereits bei der WM in Antwerpen vor zwei Wochen haben die beiden Athleten einen Schlachtplan für ihre Bundesligaeinsätze entwickelt und die sechs Geräte bestmöglich unter sich aufgeteilt.

Buttenwiesens Fans können im Bus mitfahren

In jedem Fall wird ein spannender Wettkampf erwartet, in dem die Sportler um jeden einzelnen Scorepoint kämpfen werden. Die Riege des TSV hofft auf die Unterstützung ihrer lautstarken Fangemeinde. Am Samstag um 11.30 Uhr startet der Bus mit Sportlern, Betreuern und Anhängern am Vereinsheim in Buttenwiesen. Noch gibt es freie Plätze, die Anmeldung erfolgt über die Social-Media-Kanäle des TSV oder bei Verena Friedel.