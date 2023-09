Turnen

TSV Buttenwiesen: Neue Gesichter zur neuen Saison

Plus Turnen: Die Zweitliga-Riege des TSV Buttenwiesen legt am Samstag bei der TG Hanauerland los. Dabei geben gleich drei Zugänge ihren Einstand, ein vierter fehlt noch wegen seiner WM-Vorbereitung.

Auswärts starten die Turner des TSV Buttenwiesen am Samstag (16 Uhr) in die neue Saison der Zweiten Bundesliga Süd. Für den Wettkampf bei Aufsteiger TG Haunauerland müssen die Biber den langen Weg nach Rheinbischofsheim antreten. Da der Wettkampf bereits um 16 Uhr beginnt. Der Fanbus samt Team macht sich deshalb bereits um 9 Uhr an der Riedblickhalle auf den Weg.

Bewegung im Kader Buttenwiesens

Zur Saison 2023 hat sich so einiges getan im Kader des TSV Buttenwiesen. Nach der Rückkehr von Erik Mihan zu seinem Heimatverein SC Cottbus in die Erste Bundesliga sowie dem Karriereende von Rainer Maiershofer und Christoph Leiner gibt es mehrere neue Gesichter in der Riege. Aus Esslingen, vom TV Wernau, stößt Dimiter Hommel zu den Bibern. Von der TG Allgäu kommt der Routinier Jan Schwäke und vom SC Cottbus der Reckspezialist Darius Steinke. Alle drei Turner werden ihren Einstand bereits am ersten Wettkampf feiern – und wollen Buttenwiesen wertvolle Punkte sichern.

