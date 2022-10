TSV Buttenwiesen: nur der Sieger hält Anschluss

Turnen: Buttenwiesens Zweitliga-Riege trifft in München auf den Tabellennachbarn Exquisa Oberbayern. Für einen „Biber“ ist es ein besonderer Wettkampf.

Der Gegner ist ein altbekannter. Beide Teams kennen die Stärken des Kontrahenten, wenn die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen am Samstag (Wettkampfbeginn 16.30 Uhr) in München gegen Exquisa Oberbayern an die Geräte gehen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen liegen sie aktuell einen Platz vor den Exquisas. Aufgrund personeller Probleme starteten die Oberbayern mit drei Niederlagen denkbar schlecht in die Saison. Vergangenen Samstag jedoch meldeten sie sich mit einem starken Wettkampf und deutlichem Sieg gegen die TG Allgäu zurück. Ziel für die Tabellennachbarn ist, mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Buttenwiesen mit vollem Kader

Der TSV Buttenwiesen ist bestens gerüstet für die schwere Aufgabe in München. Cheftaktiker und Mannschaftsführer Markus Sommer kann zwar nicht mit nach Unterhaching reisen, aber das Team, welches die Strategie für diesen Wettkampf vorgibt, wurde bereits eingewiesen, der Schlachtplan ist besprochen. Die Mannschaft kann wie bereits gegen die KTG Heidelberg personell aus dem Vollen schöpfen. Auch die TSV-Turner, zuletzt noch geschwächt waren, sind wieder vollständig genesen und hoffen auf Einsätze für ihr Team.

Moritz Kraus als Münchner freut sich besonders auf die Begegnung in seiner Wahlheimat und will gegen seine Ex-Trainingskollegen von Exquisa gute Leistungen zeigen. Diesem Vorhaben schließen sich die anderen Buttenwiesener gerne an, wenn sie an die hart umkämpften Duelle der beiden Mannschaften in der Vergangenheit denken. Einen klaren Favoriten kann TSV-Trainer Oleksandr Sascha Petrenko nicht ausmachen: „Wir sind vorbereitet. Wenn wir unsere Sache ordentlich machen, stehen die Chancen gut, auch aus diesem Duell siegreich hervorzugehen. Gegen die Exquisas steht uns aber dennoch ein harter Wettkampf bevor, in dem wir uns nicht viele Fehler erlauben dürfen.“ Exquisa Oberbayern hat vergangenes Wochenende eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Diesmal keine Fanbus der TSV Buttenwiesen

Aufgrund geringer Nachfrage musste der Fanbus diesmal storniert werden. Die Mannschaft des TSV würde sich aber dennoch über die Unterstützung durch möglichst viele eigene Fans in der Turnhalle am Utzweg in Unterhaching freuen.