TSV Buttenwiesen: schwebt die Rettung ein?

Turnen: Vor dem Heimwettkampf am Samstag gegen die KTG Heidelberg könnten die Vorzeichen für den Zweitligisten Buttenwiesen besser sein. Immerhin ist ein Weltklasse-„Ringer“ nach längerer Pause wieder dabei.

Einen relativ unbekannten Gast empfangen die Zweitliga-Turner des TSV Buttenwiesen am Samstag (18 Uhr) in der Riedblickhalle: Mit der KTG Heidelberg ist eine starke Mannschaft aus der 2. Bundesliga Nord in die Süd-Staffel gewechselt. Damit treffen zwei Vizemeister der Saison 2021 aufeinander. Heidelberg hatte nämlich – wie Buttenwiesen im Süd – den zweiten Platz belegt. Mit zwei Siegen aus drei Wettkämpfen rangiert die KTG aktuell auf Tabellenplatz drei, während die Gastgeben nach ihrer unglücklichen Heimniederlage gegen Ludwigsburg und großen personellen Problemen in Kirchheim erst auf Rang sechs zu finden sind. Nun gilt es für den TSV, zurück aus der Krise zu finden.

Kraus auch wieder im Kader des TSV Buttenwiesen

Zurück im TSV-Team ist Moritz Kraus. Der Mehrkämpfer zählt zu den wichtigsten Turnern der Biber. Fraglich sind jedoch Einsätze der anderen Sportler, die bereits gegen Kirchheim gefehlt haben. Oliver Ritter, Johannes Seifried und Kapitän Florian Raab befinden sich zwar auf dem Weg der Besserung, ob aber die Fitness für einen Einsatz schon ausreicht, ist noch unklar. Zusammen mit Teamarzt Dr. Bernd Hausmann wird dies im Vorfeld geprüft, um mögliche Gefahren und gesundheitliche Risiken abzuklären.

Doch es gibt ein weiteres Fragezeichen in Buttenwiesens Riege. Die Fersenverletzung von Erik Mihan scheint schlimmer zu sein, als zunächst angenommen und die Nordschwaben müssen eventuell teilweise oder sogar ganz auf den Potsdamer Sportstudent verzichten.

Trotz aller Unwägbarkeiten möchte das TSV-Team vor heimischen Fans alles geben, um der KTG das Leben schwer zu machen. Und im besten Fall den Wettkampf die so dringend benötigten Wettkampfpunkte in heimischer Halle zu behalten. Unterstützt wird die Mannschaft von Vinzenz Höck, der nach längerer Pause endlich wieder im Biber-Trikot an den Start gehen wird. Höck konnte dieses Jahr bereits mehrere Weltcups für sich entscheiden und gilt an den Ringen als einer der besten Turner weltweit.

Um 18 Uhr geht es los in Buttenwiesen

Der Wettkampf beginnt wie immer am Samstag um 18 Uhr, das Einturnen in der Buttenwiesener Riedblickhalle startet bereits um 17 Uhr.