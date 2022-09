TSV Buttenwiesen: zur Belohnung gibt’s Kässpätzle

Turnen: Nach dem Testwettkampf gewinnt Zweitligist Buttenwiesenauch die Ligapunkte gegen die TG Allgäu. Der Saisonstart ist damit bestens geglückt.

Schon vor der Begegnung war klar, dass sich die beiden befreundeten Riegen der gastgebenden TG Allgäu und des TSV Buttenwiesen nichts schenken würden. Der gemeinsame Testwettkampf vor zwei Wochen ging noch knapp an die Zusamtaler, zeigte aber auch, dass die Allgäuer im Vergleich zum Vorjahr leistungsmäßig deutlich aufstocken konnten. Dennoch sicherten sich Buttenwiesens Turner im ersten Duell der neuen Zweitliga-Saison den Auswärtssieg mit 38:26 Scorepunkten. Die Gerätewertung endete mit jeweils drei gewonnenen Geräten unentschieden.

Mit Yevgen Yudenkov und Askhab Matiev hatten die Gäste alles aufgefahren, was an ausländischer Verstärkung möglich war. Ein herber Rückschlag: Nur wenige Tage vor dem Ligastart meldete sich der Sprung- und Bodenspezialist Daniel Kehl wegen einer Coronainfektion ab. Am Boden wurde er schmerzlich vermisst. Durch fehlerfreie Übungen und einem Patzer des sonst sehr starken Moritz Kraus ging das Bodenturnen mit 6:4 an die Gastgeber. Johannes Seifried und Erik Mihan zeigten starke Übungen für den TSV und gaben alles, um den Ausfall von Daniel Kehl auszugleichen. Der vierte Bodenturner für den TSV war Askhab Matiev aus Österreich. Der Neuzugang feierte sein Debüt mit einer Weltklassebodenübung und seinen ersten vier Punkten.

Buttenwiesen am Pferd sehr stark

Am Pauschenpferd meldeten sich die Biber dann phänomenal zurück (9:2). Adrian Seifried, Oliver Ritter, Yevgen Yudenkov und Erik Mihan, der als Einziger strauchelte und einen Sturz in Kauf nehmen musste, gingen hier für die Gäste ans Gerät. Auch an den Ringen hatte Buttenwiesen die Nase vorne. Mit tollen Darbietungen von Erik Mihan, Moritz Kraus, Christoph Leiner und Yevgen Yudenkov, der die Zuschauer mit unglaublichen Kraftelementen in Atem hielt, konnte der TSV den Vorsprung zum Halbzeitstand auf 22:13 ausbauen.

Aus der Pause kam Gastgeber TG Allgäu besser in den Wettkampf zurück und sicherten sich den Gerätesieg beim Sprung knapp mit 4:3. Der Wettkampf war somit weiter eng und offen. Cheftaktiker Markus Sommer war sich jedoch der Stärke seines Teams am Barren durchaus bewusst. Klug eingesetzt, zeigten Erik Mihan, Florian Raab, Yevgen Yudenkov und Christoph Leiner fehlerfreie Barren-Übungen und brachten weitere neun Punkte aus Konto.

Reck fest in der Hand Buttenwiesens

Am abschließenden Königsgerät Reck war der Wettkampf bereits fest in den Händen der Biber. Es galt nun, mit sicheren Übungen den Sieg nicht mehr zu gefährden. Mit starken Übungen von Erik Mihan und Moritz Kraus setzte man die TGA unter Druck und holte sich den sicheren Wettkampfsieg. Eine unglaublich elegante Übung präsentierte Askhab Matiev und Kapitän Florian Raab war die letzte Übung des Wettkampfs vorbehalten.

Mit dem ersten Sieg in der Tasche begaben sich die Zusamtaler erst mal zum Kässpätzle-Essen – und dann auf die Heimfahrt Richtung Zusamtal, wo am Samstag der erste Heimwettkampf im „Hexenkessel“ Riedblickhalle gegen Ludwigsburg ansteht.