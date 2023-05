TV Lauingen: Lieber viel Aufwand als Corona-Pause

Turnen: Über 600 Aktive beim 37. Gaukinderturnfest am Wochenende in Lauingen.

Zwei Landkreise, 44 Vereine und über 600 Kinder: Mit einem Riesenaufgebot an jungen Turnerinnen und Turnern wartet das 37. Gaukinderturnfest am Wochenende in Lauingen auf. Insgesamt werden 617 Buben und Mädchen aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen – zwischen Buttenwiesen und Wallerstein, Bäumenheim und Wertingen – in der Stadthalle an den Start gehen.

Martin Rehm, Abteilungsleiter beim TV Lauingen, freut sich über die hohe Resonanz, nachdem die Traditionsveranstaltung des Turngaues Oberdonau wegen Corona eine Pause von drei Jahren einlegen musste. Es sind nun deutlich mehr Teilnehmer geworden, als er noch vor einigen Wochen erwartet hatte. Während in der Covid-Zeit Individualsport im Vordergrund stand, scheint es nun wieder zu einem regelrechten Aufschwung beim Vereinssport zu kommen.

Zwei Tage Programm in Lauingen

Am Samstag und Sonntag wollen die jungen Turnerinnen und Turner allen Zuschauern und Gästen einen bunten Reigen an Turn-Sportarten bieten, vom Schwebebalken über Reck, Sprung und Boden bis Barren. So werden am Samstag 363 Mädchen und 76 Buben an den Start zu den sogenannten P-Übungen gehen. Landrat Markus Müller und Bürgermeisterin Katja Müller wollen dabei sein und sich ein Bild vom Leistungsstand der Jungturner machen. Am Sonntag feiert der Turn10-Duo-Wettbewerb Premiere, bei dem 19 Paare an den Start gehen. Zuschauen wollen dabei auch Bezirksrat Alois Jäger und BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser. Ein Teilnehmer über 18 Jahre und einer unter 18 kämpfen gemeinsam um die Lorbeeren. Bei den ebenfalls durchgeführten Turn10-Einzel-Wettbewerben treten 112 Mädchen und 28 Buben an.

Auch ein breites Rahmenprogramm mit Spielstraße, Kinderschminken und einem großen Verpflegungsbereich hat der TV Lauingen vorgesehen, der in der Organisation einen Riesenaufwand betreibt. Martin Rehm schätzt, dass am Veranstaltungswochenende zum Beispiel mindestes 90 Kuchen benötigt werden. Er wünscht sich dann auch viele Gäste und Turninteressierte, die sich davon überzeugen können, „was die Turnjugend in den Kreisen Donau-Ries und Dillingen alles draufhat“.

Um neun Uhr am Samstag geht es los

Beginn des 37. Gaukinderturnfests ist am Samstag, 6. Mai, um neun Uhr, der Einmarsch beginnt um 8.30 Uhr. Um 15 Uhr sind der Einmarsch aller Festteilnehmer, die Festansprachen und die gemeinsame Siegerehrung geplant. Am Sonntag, 7. Mai, ist um 8.30 Uhr Einmarsch und Beginn des Team-Duo-Wettkampfs. Ende der Veranstaltung ist im Anschluss an die Turn10-Einzelwettkämpfe, die gegen 15.15 Uhr beginnen sollen.

Zeitplan: Samstag, 6. Mai, 8.30 Uhr: Einmarsch für Wettkämpfe mit Beginn des Turnfests um neun Uhr. Wettkämpfe und Siegerehrungen während des ganzen Tages; 15 Uhr: Einzug aller Festteilnehmer, Festansprachen, Vorführung und gemeinsame Siegerehrung; Sonntag, 7. Mai, 8.30 Uhr Einmarsch und Beginn Team-Duo-Wettkampf. Wettkämpfe und Siegerehrungen während des ganzen Tages; 15.15 Uhr Turn10 Einzelwettkampf danach Siegerehrungen und Ende des 37. Gaukinderturnfestes