Immer weniger Teilnehmer an den Geräten

Die nordschwäbische Kleinstadt Harburg war Austragungsort für die diesjährigen finalen Durchgänge der Turn-Gauliga im Turngau Oberdonau für die Alterskategorien Turnerinnen und Turner, männliche und weibliche Jugend sowie für die Schüler und Schülerinnen C. Bei den männlichen Konkurrenzen musste ein deutlicher Rückgang der Teilnehmerzahl festgestellt werden. Lediglich noch 34 Einzelstarter und zehn Riegen waren an den Geräten. Erfreulicher dagegen sind die Zahlen bei den Wettbewerben der weiblichen Klassen. Hier nahmen 163 Einzelstarterinnen in 32 Teams den letzten Saisondurchgang in Angriff. Im weiblichen Bereich dominierten die Gastgeberinnen vom TSV Harburg alle Kategorien und setzten sich dreimal auf den ersten Rang. Ähnlich stark präsentierte sich bei den männlichen Konkurrenzen der TSV Buttenwiesen. Die Biber holten zwei von drei Titeln.

Drei Tagessiege für Toni Mahler vom TSV Buttenwiesen

Die C-Schüler aus dem Zusamtal gewannen alle drei Durchgänge souverän und holten sich mit 74 Punkten Vorsprung vor dem KTV Ries den ersten Platz. Auf den weiteren Plätzen folgte die zweite Riege aus Buttenwiesen vor dem TSV Wittislingen. Mit drei Tagessiegen gewann Toni Mahler (TSV Buttenwiesen) souverän die Einzelwertung. Ihm folgen mit Vicent Kornmann, David Kehl und Tim Appel drei weitere Athleten aus der ersten Mannschaft des TSV.

Bei der männlichen Jugend waren die Abstände deutlich geringer. Vor dem letzten Durchgang führten die Jungs aus Buttenwiesen nur knapp vier Zähler vor ihren Nachbarn aus Wertingen. Im Finale ließ der Bundesliga-Nachwuchs jedoch keinen Zweifel an seiner Vormachtstellung und gewann die Tageswertung mit 13,5 Punkten Vorsprung. Die Ränge drei und vier gingen an die zweite Wertinger Riege, gefolgt vom TSV Wittislingen. Auf dem Siegertreppchen in der Einzelwertung finden sich Sportler aus allen drei Vereinen wider: Überlegen sicherte sich Philipp Knöferl (Buttenwiesen) den Titel. Ihm folgen die punktgleichen Vinzent Lang (Wertingen) und Joan Sporer (Wittislingen).

Bei den Turnern startete die Saison mit lediglich vier Akteuren. In Durchgang zwei waren sechs Athleten am Start. Beim Finale traten dagegen nur noch drei Sportler an. Einzig der TSV Wertingen bot ein Riegenteam auf. Für den TV Dillingen waren während der Saison zwei Einzelstarter vertreten. Damit war der Sieg des TSV Wertingen bereits vor dem Wettkampf klar. Gewinner der Turngau-Einzelwertung wurde Dominik Mitschke (Wertingen). Er turnte als einziger Starter in allen drei Durchgängen und profitierte dadurch auch von den Aussetzern seiner Konkurrenten.

Die Dominanz der Schülerinnen C aus Harburg zeigte sich nicht nur in der Mannschaftswertung, die die Rieserinnen mit sensationellen 68 Punkten Vorsprung für sich entschieden. Auch die Folgeplätze gingen ins Donau-Ries. Mit dem TSV Buttenwiesen und dem TV Lauingen landeten die besten Landkreisteams auf den Rängen fünf und sechs. Auch in der Einzelwertung gingen die ersten sechs Plätze nach Harburg. Erst auf Rang zwölf und 13 folgen mit Alina Schmidt (Lauingen) und Paula Winter (Dillingen) die besten Einzelturnerinnen aus dem Landkreis Dillingen.

Mit einem Polster von 28 Punkten holte sich die weibliche Jugend aus Harburg den Gesamtsieg. Erfreulich, dass durch den TV Dillingen, den TSV Wittislingen und den TSV Wertingen die weiteren Spitzenränge von Landkreis-Riegen besetzt wurden. Durch einen engagierten Wettkampf konnten sich die Egau-Turnerinnen letztlich noch den dritten Platz sichern. Das Mittelfeld bilden der TV Lauingen und der TV Dillingen II auf den Plätzen sechs und sieben. Durch drei Tagessiege konnte sich Laura Scherb (Harburg) die Einzelwertung vor ihrer Mannschaftskollegin, Anna Ossiander, sichern. Der Kampf um den letzten Stockerlplatz blieb bis zuletzt spannend. Am Ende rettete Louisa Dechand (Dillingen) einen Vorsprung von 0,45 Punkten vor ihrer Teampartnerin Paula Steurer.

Nur noch fünf Mannschaften bei den Frauen

Die Konkurrenz der Turnerinnen besteht inzwischen nur noch aus fünf Mannschaften. Harburg baute seine Führung in jedem Wettkampf kontinuierlich aus und siegte am Ende mit 12,6 Punkten Vorsprung vor Wertingen, der Turngemeinschaft Lauingen-Wittislingen und dem SC Wallerstein. Mit überzeugenden Leistungen im Finale verteidigte Pauline Fischer vom TSV Wittislingen ihren Einzeltitel, gefolgt von Julia Egger (Wertingen) und Valentina Gropper (Harburg).