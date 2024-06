Der SV Donaualtheim feiert

75 Jahre alt wird der SV Donaualtheim. Grund genug, um am Wochenende beim Sport, Spiel und Spaß zu feiern.

Schon das vergangene Wochenende stand beim SV Donaualtheim im Rahmen des 75-jährigen Vereinsjubiläums voll im Zeichen des Fußballs. Am Samstag standen die BFV-Minifußball-Events der G- und F-Junioren auf dem Programm. Vormittags jagten im Champions-League-Modus rund 90 Kinder von sieben Vereinen in der G-Jugend dem runden Leder hinterher.

Am F-Jugend-Event am Nachmittag waren sogar rund 100 Kinder von neun Vereinen vertreten und sorgten für viele Freunde am Fußball auf dem Donaualtheimer Sportplatz. Währenddessen stand nebenan auf dem alten Bolzplatz bereits das große Festzelt für das kommende Wochenende, an dem das 75-jährige Jubiläum des Vereins gefeiert wird.

Blitzturnier mit vier Mannschaften

Den Auftakt zum Festwochenende am morgigen Freitag bildet ein Blitzturnier der Herren-Fußballmannschaften, bei dem die SSV Steinheim, die SG Mödingen-Bergheim/Finningen und der TSV Wittislingen zu Gast in Donaualtheim sein werden. Beim anschließenden Festabend, der von der Stadtkapelle Dillingen musikalisch umrahmt wird, dürfen die Ehrengäste um Schirmherr und Oberbürgermeister Frank Kunz sowie die Vertreter des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und des Bayerischen Landessport-Verbandes (BLSV) begrüßt werden. Einen Höhepunkt bietet hierbei die Ehrung von fünf verdienten Vereinsmitgliedern des SVD.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Fußballjugend. Sportlich stehen ein E- und D-Jugendturnier auf dem Programm. Auch darüber hinaus ist für die Kinder und Jugendlichen mit Hüpfburg, Spielemobil und der abschließenden Kinderdisco einiges geboten. Das EM-Achtelfinalspiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark um 21 Uhr in Dortmund wird selbstverständlich beim Public Viewing zu sehen sein. Abschließend sorgen Jo Halbig und DJ Apo für Stimmung im Festzelt. Bei einem Erfolg der Nationalmannschaft dürfte diese natürlich besonders groß sein.

Landkreisbomber gegen eine SVD-Auswahl

Am Sonntag stehen nach dem Festgottesdienst um 8.45 Uhr erneut die Fußball-Nachwuchsmannschaften bei den F- und G-Jugendturnieren im Mittelpunkt. Den Mittagstisch begleitet musikalisch die Stadtkapelle Lauingen, ehe sich zum Abschluss der Festtage um 15 Uhr eine SVD-Fußballauswahl mit den Landkreisbombern messen wird. (reth)

