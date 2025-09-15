TSV Unterthürheim und TSV Wertingen II mit wichtigen Punktgewinnen

Ein verrücktes Spiel sahen die Zuschauer in Unterthürheim. Zur Pause sah der heimische TSV gegen den SC Tapfheim wie der klare Verlierer aus, drehte aber in der zweiten Halbzeit auf und gewann am Ende doch noch. Wortelstetten und Binswangen bleiben punktlos.

SV Wortelstetten – SG Oberndorf/Eggelstetten 0:3 (0:1). Der SVW bleibt auch im vierten Spiel nach dem Kreisklassen-Aufstieg punktlos. Die Heimelf fand gegen die neu gegründete SG aus Oberndorf und Eggelstetten durchaus gut in die Partie, wurde aber nach 40 Minuten geschockt: Daniel Hurle traf nach einer Ecke per Drehschuss zur Gästeführung. Auf der Gegenseite hatte Moritz Kratzer kurz vor der Halbzeit kein Glück, sein Versuch landete an der Latte des Gästetores. Nach Wiederanpfiff kam vom SVW nicht mehr viel. Heimkeeper Miller konnte zunächst noch im 1:1-Duell mit einer guten Parade einen höheren Rückstand verhindern. Die Gäste stellten wenig später dennoch auf 0:2, Christian Mitterreiter stand nach einem Freistoß richtig und staubte aus kurzer Distanz ab (64.). Das 0:3 durch Arthur Schirner in Spielminute 77 sorgte für die endgültige Entscheidung zu Gunsten des Favoriten und setzte den Schlusspunkt der Partie. (stwo)

Wenig Torchancen in Wertingen

SSV Höchstädt – SG Lutzingen/Unterliezheim 0:0. Beide Torhüter verlebten einen geruhsamen Nachmittag, am Ende stand ein leistungsgerechtes 0:0. Beide Mannschaften konnten sich aus dem Spiel heraus keine einzige Torchance erspielen, so etwas wie Torgefahr entstand nur nach Standards. Der Versuch einer direkten Ecke von Andreas Hurler landete auf dem Tor des Heimtors, auf der Gegenseite blockten die SG-Verteidiger nach einem Höchstädter Freistoß gleich drei Abschlüsse binnen weniger Sekunden. Nach Wiederbeginn das gleiche Bild, für Höchstädt scheiterte Thomas Junginger nach zu kurz abgewehrter Ecke am Lutzinger Torhüter Lukas Schweyer, sein Gegenüber Matthias Huber stand dem in nichts nach und klärte nach Gästeecke gegen Michael Hochstädter. (joeb)

FC PUZ – SpVgg Altisheim 3:1 (1:1). Der FC Pfaffenhofen-Untere Zusam hat im Heimspiel gegen die SpVgg Altisheim den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Trotz langer Unterzahl setzte sich die Mannschaft verdient mit 3:1 durch. Schon früh stellte Simon Stelzle die Weichen, als er in der 8. Minute zur Führung traf. Kurz vor der Pause gelang Altisheim durch Jannik Heckel (41.) der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Hausherren zunächst selbst: Lukas Müller sah in der 55. Minute die Gelb-Rote Karte. Doch direkt im Anschluss wurde Pascal Neff im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Stelzle souverän zum 2:1 (57.). In der Schlussphase machte der FC PUZ dann alles klar: Nach feiner Vorarbeit von Oktay Kilic vollendete Johannes Lindenmeier in der 77. Minute zum 3:1-Endstand. (mbr)

TSV Unterthürheim dreht einen 0:4-Rückstand

TSV Unterthürheim – SC Tapfheim 5:4 (0:4). Ein wahres Wechselbad der Gefühle durchlebten an diesem Sonntagnachmittag die Anhänger beider Mannschaften. Nachdem es bereits nach 28 Minuten 3:0 für die Gäste aus Tapfheim stand und die Mannschaft des TSV überhaupt nicht ins Spiel kam, schien es den meisten Zuschauern so, als würde der SC die Unterthürheimer an diesem Spieltag komplett überrennen. Und so ging es dann letztlich mit einem klaren 0:4-Rückstand in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte allerdings drehte sich die Situation plötzlich, als Matthias Schäffler in Minute 54 zum 1:4 traf und Unterthürheim innerhalb von nur zehn Minuten durch Treffer von Nico Maiershofer und Alexander Drexler zum 3:4 aufholen konnte. In der Folge drückte Unterthürheim mehr und mehr auf den Ausgleich. Dieser gelang dann in Minute zwei der Nachspielzeit wiederum durch Alexander Drexler und beide Mannschaften wären mit diesem Unentschieden mehr als zufrieden gewesen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit traf Nico Maiershofer zum 5:4-Endstand für den TSV. Folglich war man im Lager des TSV nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen mit einer so starken Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit mehr als zufrieden, wobei es definitiv gilt, inzwischen 13 Gegentore in vier Spielen aufzuarbeiten. (romu)

TSV Wertingen II – TSV Binswangen 3:0 (1:0). Das Lokalderby zwischen dem TSV Wertingen II und dem TSV Binswangen endete mit einem klaren 3:0-Heimsieg für die Wertinger. Vor einer guten Kulisse entwickelte sich in der ersten Halbzeit zunächst ein umkämpftes Spiel, ehe Dominik Wörle kurz vor der Pause die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte (40.). Nach dem Seitenwechsel blieb Wertingen am Drücker und setzte Binswangen zunehmend unter Druck. Erneut Wörle erhöhte in der 56. Minute auf 2:0, nur acht Minuten später machte er mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt (64.) und sorgte damit früh für die Entscheidung. Während Wertingen II mit diesem wichtigen Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld herstellt und sich von der hinteren Tabellenhälfte absetzt, steckt der TSV Binswangen weiter tief in der Krise. Ohne Punktgewinn bleibt die Mannschaft Tabellenletzter und wartet weiterhin auf ein Erfolgserlebnis. (THMI)