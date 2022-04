Volleyball

vor 16 Min.

Dillingen zieht ohne Niederlage in die Bezirksliga ein

„Aufstieg!“ – die Volleyballer des TV Dillingen marschieren unbesiegt in die Bezirksliga.

Plus Volleyball: Der TV Dillingen nimmt auch die letzte Hürde im Spitzenspiel gegen Augsburg-Hochzoll und ist in dieser Saison ungeschlagen. Warum die Kreisstädter in Zukunft auch Nachbar Lauingen die Damen drücken.

Von Andreas Ludewigt

„Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg“, schallte es lautstark durch die Augsburger Zwölf-Apostel-Halle. Die Volleyball-Männer des TV Dillingen besangen lautstark den geglückten, aus ihrer Sicht überfälligen Aufstieg in die Bezirksliga. Die Entscheidung fiel im Spitzenspiel gegen Hochzoll II, das die während der Saison ungeschlagenen Dillinger mit 3:1 für sich entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen