Neun wichtige Dillinger Punkte

Volleyball: Die Bezirksliga-Truppe des TV Dillingen punktet gleich zweimal und ist jetzt Tabellenzweiter.

Mit zwei Siegen arbeiteten sich die Bezirksliga-Volleyballer des TV Dillingen auf den zweiten Tabellenplatz nach vorn. Gegen den spielstarken Aufsteiger und Gastgeber Mering gelang der wichtige 3:1-Sieg (26:28, 25:13, 25:21, 26:24). Im zweiten Spiel gegen den TSV Pfuhl wurden die nächsten drei Punkte eindrucksvoll mit einem überzeugenden 3:0 (25:13, 25:16, 25:23) eingefahren. Immerhin ein Dreier gelang dem TVD II in der Kreisliga.

Ab Durchgang zwei dreht Dillingen auf

Im knappen ersten Satz gegen Mering konnte sich Dillingen trotz der starken Angriffe der Außenangreifer Jonas Diekmann und Ivan Wonenberg nie absetzen und musste ihn am Ende aufgrund zu vieler Eigenfehler abgeben. Im zweiten Durchgang brachte eine starke Aufschlagserie von Routinier Waldemar Makelky die Führung. Die eingewechselten Tim Nölder und Maximiliam Makelky sorgten für viel Dynamik auf dem Feld. Der dritte Satz war sehr ausgeglichen. Schlussendlich waren es das variantenreiche Zuspiel und die starken Blocks des Zuspielers Rayan Böhm, die den kleinen Unterschied ausmachten. Im finalen Satz fand Trainer Christian Sander beim 3:8-Rückstand die richtigen Worte. Angeführt vom Libero Max Hartmann und Außenangreifer Michael Makelky holte der TVD schnell auf. Mittelangreifer Lukas Riesenegger ließ mit harten Angriffen die gegnerischen Fans verstummen.

Bereits zu Beginn setzten sich die Dillinger gegen Pfuhl mit einer starken Aufschlagserie von Rayan Böhm auf 7:0 ab. Wladislaw Manschin, der als Libero übernahm, führte einen starken Annahmeriegel an. Auf außen erzielten dann Tim Nölder und Christoph Frank wichtige Punkte. Maximilian Makelky, der in diesem Spiel komplett für seinen Vater in der Mitte übernahm, verbreitete Angst und Schrecken im gegnerischen Block. Am Ende waren es dann Andreas Ludewigt und Julian Merkle, die die Punkte erzielten.

Erster Saisonsieg für Dillingen II

Die Herren II konnten zeitgleich ihren ersten Sieg in dieser Kreisliga-Saison einfahren. Der 0:3-Niederlage gegen Gastgeber Haun-stetten IV folgte ein 3:0 gegen die noch junge Mannschaft des VSC Donauwörth II (25:21, 25:19, 25:20). Klar erkennbar ist, dass die Dillinger mit zunehmender Spielerfahrung mehr Ruhe und Struktur ins eigene Spiel bringen und somit die Trainingsleistungen nun auch im Spiel umgesetzt werden können. Die Herren II stehen nun auf dem sechsten Tabellenplatz. (rabö)