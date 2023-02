Nur der Sieg über Hochzoll sorgt für gute Laune

Volleyball: Gegen Marktoffingen reißt die Siegesserie der Gundelfinger Kreisliga-Frauen.

Zwei komplett unterschiedliche Begegnungen sahen die zahlreichen Zuschauer beim Kreisliga-Heimspieltag der Gundelfinger Volleyballerinnen. Die fünfte Garnitur der DJK-Augsburg-Hochzoll bedeutete zunächst keinen wirklichen Prüfstein. Nach nicht mal einer Stunde Spielzeit war gegen das junge Nachwuchsteam ein klarer 3:0-Erfolg unter Dach und Fach (25:6, 25:11, 25:6). Im Duell mit dem FSV Marktoffingen IV gelang es den VGG-Damen dann jedoch nicht, an ihre jüngsten Leistungen anzuknüpfen. Der Tabellendritte aus dem Ries spielte druckvoll im Angriff, präsentierte sich gewohnt abwehrstark und siegte 3:0 (16:25, 20:25, 15:25).

Die Gastgeberinnen kamen gegen Marktoffingen überhaupt nicht in Fahrt. Man leistete sich eine Vielzahl von Aufschlagfehlern, was den Gästen in die Hände spielte. Am Ende gab es eine verdiente 0:3-Klatsche zu Hause – und die Serie von neun Siegen in Folge war beendet.

Gundelfingen von der Normalform entfernt

„Schade, dass wir heute gegen diesen starken Gegner weit von unserer Normalform entfernt waren und unseren Zuschauern nicht eine spannendere Begegnung bieten konnten“, sagte VGG-Coach Jürgen Wetzstein nach der Partie. Diese Niederlage bleibt mit Zielrichtung Relegationsrunde jedoch ohne Folgen. Der Verband schickt in dieser Saison den Zweit- und Drittplatzierten der Kreisliga zusammen mit einem Vertreter aus der Bezirksklasse in die Aufstiegsrunde. Die Teilnahme ist den Gundelfingerinnen zwei Spieltage vor Schluss kaum mehr zu nehmen.

VG Gundelfingen: B. Bay, Sa. Dechant, Se. Dechant, C. Mai, A. Götz, M. Diekmann, J. Steidle, J. Strobel, F. Zielinski

Beendet hat an diesem Wochenende auch die U 13 der VGG ihre allererste Punkterunde in der Bezirksliga Nord. Beim Heimspieltag gelang ein Sieg gegen den VfR Jettingen und eine knappe Niederlage gegen den VSC Donauwörth II. In der Endabrechnung reichte das mit einem ausgeglichenen Punktekonto für einen hervorragenden vierten Tabellenplatz. (JW)

