TV Dillingen: Nach Rekordspielzeit siegreich

Volleyball: Bezirksligist TV Dillingen müht sich zweimal über die volle Distanz, setzt sich aber gegen zwei Konkurrenten um Rang zwei jeweils 3:2 durch.

Drei äußerste motivierte, stark aufgestellte Volleyball-Teams trafen beim Bezirksliga-Spieltag in Mering aufeinander. Dieser entwickelte sich in der Folge zu einem der längsten Spieltage der Dillinger Vereinshistorie. Erst nach acht Stunden gegen 22.30 Uhr endete die letzte Partie der Dillinger. Alle drei Begegnungen endeten nach Tiebreak 3:2. Der TVD punktete dabei gegen Gastgeber SV Mering ebenso wie gegen den TSV Pfuhl.

Dillinger Gäste legen stark los

Die Dillinger Gäste legten gegen Mering stark los. Mit viel Druck und raffinierten Spielzügen wurden die ersten beiden Sätze gewonnen. Statt im dritten Satz das Spiel bereits zu entscheiden, musste man diesen unglücklich und knapp mit 26:28 abgeben. Ein stückweit überrumpelt davon, gaben die Nordschwaben auch den darauffolgenden Satz ab (20:25). Im Tiebreak besannen sich dich Dillinger auf ihre Stärken zurück und setzten sich mit 15:8 klar zum 3:2-Gesamterfolg durch.

Mering hielt sich mit einem 3:2 gegen Pfuhl schadlos. In seinem zweiten Match traf der TVD dann auf den TSV Pfuhl. Nach dem langen Match zuvor schien es anfangs, als würde den Dillinger Volleyballern die Luft ausgehen. Den ersten Satz mussten sie klar abgeben (18:25). Die Mannschaft schwor sich jedoch erneut ein und konnte dann die folgenden beiden Durchgänge für sich entscheiden (25:19, 25:19). Jedoch nutze sie erneut die finale Chance nicht, das Spiel frühzeitig zu entscheiden – mit 20:25 wurde Pfuhl der vierte Satz überlassen. Somit ging es erneut in den Tiebreak. Mit lautstarken Sprech- und Gesangschören galt es nun, das verbliebene bisschen Energie zu finden und auch gewinnbringend zu nutzen. Die Dillinger hatten die größeren Reserven und entschieden den finalen Satz mit 15:5 für sich – 3:2.

Der TV Dillingen peilt Landesliga-Relegation an

Dank dieser Siege wurden zwei Konkurrenten um den zweiten Bezirksliga-Platz auf Distanz gehalten. Dillingen (25 Punkte; Tabellenführer Großkötz 30) geht nun mit Zuversicht in die beiden letzten Saisons-Spieltage – der nächste ist am Samstag, 17. Februar, ab 14.30 Uhr in Dillingen. Mit Bobingen und Mauerstetten sind dann zwei schlagbare Gegner die Gäste. Die erneute Teilnahme an der Landesliga-Relegation bleibt das Ziel.