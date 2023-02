TV Dillingen: trotz Nachtumzug gepunktet

Volleyball: Die Bezirksliga-Männer des TV Dillingen gehen beim Heimspieltagzwar gegen Topfavorit Schwabmünchen leer aus, punkten aber gegen Pfuhl.

Drei weitere wichtige Punkte gab es für die TVD-Volleyballer beim jüngsten Heimspieltag der Bezirksliga. Am Tag nach dem Dillinger Nachtumzug waren der TSV Pfuhl und der TSV Schwabmünchen zu Gast in der Sebastian-Kneipp-Halle.

Die Dillinger Mannschaft ging als Favorit ins erste Spiel gegen Schlusslicht Pfuhl. Zunächst wurde jedoch deutlich, dass die Aktivität beim Nachtumzug noch tiefer in den Knochen steckte als gedacht – die TVD-Spitzenbesetzung unterlag knapp 23:25. Trotz starker Angriffe der Außenangreifer Andreas Ludewigt und Rayan Böhm machte man zu viele Aufschlagfehler. Im zweiten Satz besann sich Dillingen, angefeuert von vielen lautstarken Zuschauern, auf seine Stärken. Angeführt von starken Angriffen und Blocks der Mittelangreifer Marvin Phieler und Lukas Riesenegger wurde ausgeglichen (25:19).

Dillinger Nachwuchs überzeugt

Der dritte Satz ging dank des variantenreichen Zuspiels von Edmon Atanous-Böhm ebenfalls an die Gastgeber (25:17). Im letztlich finalen vierten Durchgang feierte Jugendspieler Tim Nöldner sein Debüt. Er startete in seine Volleyball-Karriere in der „Ersten“ mit einem Aufschlag-Ass. Auch Julian Merkle überzeugte mit einer starken Leistung. Der Durchgang wurde souverän mit 25:21 zum 3:1-Endstand gewonnen. Stark waren dabei auch die Annahmen des Liberos Wladislaw Manschin.

Kein Satzgewinn gegen Schwabmünchen

Im zweiten Spiel ging es für Aufsteiger Dillingen gegen den ungeschlagenen Titelanwärter TSV Schwabmünchen. Sandro Petzold übernahm im Außenangriff für Andreas Ludewigt und wusste mit starken Schlägen zu überzeugen. Trotz einer klugen Strategie von Trainer Christian Sander und starken Aktionen, insbesondere von Ivan Wonenberg und Jonas Diekmann, konnte der TVD aber keinen Satz gewinnen. Das Spiel endete 0:3 (19:25, 21:25, 19:25). Die zwischenzeitliche Einwechslung von Libero Max Hartmann führte zwar zu einer Aufholjagd, reichte schlussendlich aber nicht zum Erfolg.

Mit sieben Siegen aus zehn Spielen stehen die Dillinger Volleyballer aktuell auf dem zweiten Bezirksliga-Platz, wobei Dritter Schwabmünchen drei Spiele weniger ausgetragen hat. Neben dem Ligaerhalt ist ein weiteres Ziel der TVD-Abteilung, in der nächsten Saison mit einer zweiten Herrenmannschaft und einem Damenteam zu starten. (rabö)