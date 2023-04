VG Gundelfingen: Kampfstark zum Aufstieg

Volleyball: Die Gundelfinger Damen schaffen den Sprung in die Bezirksklasse. Beim Relegationsturnier hängt der erste von zwei Siegen jedoch am seidenen Faden.

Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen: Die Gundelfinger Volleyball-Damen setzen sich in der Relegationsrunde zur Bezirksklasse mit einem hauchdünnen 3:2 gegen den FSV Marktoffingen IV und einem unerwartet deutlichen 3:0 gegen den TSV Friedberg III durch.

Im Auftaktspiel der Gastgeberinnen gegen Ligakonkurrenz aus Marktoffingen erlebten die über 100 Zuschauer auf dicht besetzten Tribüne in der Gundelfinger Brenzhalle einen wahren Volleyball-Krimi. Die Hausherrinnen begannen nervös und hatten zunächst große Probleme mit den druckvollen Ausschlägen der Gäste aus dem Ries. Nach einem Rückstand gewann das Gundelfinger Spiel allmählich an Sicherheit und der druckvolle Angriff konnte endlich zur Geltung gebracht werden. Nervenstark wurden am Ende Satz eins und nach ausgeglichenem Spiel auch Satz zwei unter Dach und Fach gebracht.

Gundelfingen gibt nicht auf

Marktoffingen gab sich nicht geschlagen und setzte durch variantenreiche Aufschläge und Abwehrstärke weiter Akzente. Satz drei ging verdient knapp, Durchgang vier sehr deutlich an Marktoffingen. Im Tiebreak schienen die Gäste bei einer 11:7-Führung schon auf der Siegesstraße. Gundelfingen kämpfte sich, angefeuert durch das lautstarke Publikum zurück, und verwandelte den zweiten Matchball zum 3:2-Sieg (25:22, 26:24, 21:25, 11:25, 15:13).

Diese knappe Niederlage zeigte bei Marktoffingen Wirkung. Im anschließenden Spiel unterlagen die Rieserinnen deutlich mit 0:3 gegen den Bezirksklassen-Vertreter TSV Friedberg III. Somit war alles gerichtet für ein Endspiel um den letzten freien Platz in der Bezirksklasse der kommenden Saison. Doch wer mit einer engen Begegnung gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Die VGG-Damen bewiesen jetzt auch Abwehrstärke, konnten so ihre starken Angreiferinnen immer wieder gut in Position bringen und viele direkte Punkte erzielen. Das war der Garant dafür, um den TSV Friedberg in allen drei Sätzen deutlich auf Distanz zu halten – 3:0 (25:17, 25:20, 25:19).

Der erste Aufstieg einer Gundelfinger Damenmannschaft in die Bezirksklasse war perfekt. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren immer wieder am Aufstieg geschnuppert hatten, waren wir jetzt einfach mal dran“, erklärt Coach Jürgen Wetzstein vom Kreisliga-Vizemeister: „Und mit den Leistungen über die ganze Saison hinweg, hat sich meine Mannschaft dies auch wirklich verdient.“ (JW)

VG Gundelfingen: Bay, Bäurle, Diekmann, Sa. Dechant, Se. Dechant, Götz, Mai, Mair, Steidle, Strobel, Zielinski