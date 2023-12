Im Landkreis Dillingen gesucht: Ihr lokales Sportfoto 2023!

Gewinn-Aktion: Die Top-Drei-Bilder der Leser und Leserinnen werden prämiert. Mitmachen, Foto einsenden, gewinnen!

Auch im Amateurbereich knipsen begeisterte Fans und die Sportler selbst ein Foto nach dem anderen. Die WhatsApp-Gruppen zwischen Gundelfingen und Wertingen sind voll mit tollen Aufnahmen aus dem Landkreis Dillingen. Sie haben auch schon so ein Foto gemacht? Wollen Ihren Schnappschuss mit uns teilen? Und einen der attraktiven Preise gewinnen? Dann aufgepasst.

Zum 40-jährigen Bestehen der Landkreis-Sportlerwahl suchen wir Ihr ganz persönliches Sportfoto des Jahres. Schicken Sie uns Ihre Aufnahme! Egal, ob vom Wettkampf, von der Mannschaftsfeier in der Umkleidekabine, ob Selfie beim Training, von begeisterten Fans oder Ihre ganz persönliche Erinnerung an ein Sport-Event: Wir sind gespannt, welchen besonderen Moment Sie im vergangenen Jahr festgehalten haben. Wichtigstes Kriterium ist, dass das Bild einen Bezug zum Lokalsport in unserer Region hat.

Jubelnde Weisinger Platzsturm-Fans: Mit so einem Foto könnten Sie zum Beispiel teilnehmen. Foto: Walter Brugger (Archiv)

Sportfoto-Voting im Landkreis Dillingen: So können Sie mitmachen

Mitmachen können Sie, indem Sie Ihr Bild mit dem Betreff-Stichwort „Sportfoto 2023“ per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de senden. Die abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung im Internet und in der Zeitung einverstanden sein. Pro Teilnehmerin oder Teilnehmer kann ein Foto eingereicht werden. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis.

Die Fotos können vom 2. bis einschließlich 12. Dezember 2023 eingereicht werden. Anschließend werden die Bilder in einer Online-Bildergalerie veröffentlicht. Unsere Leserinnen und Leser können dann bis 17. Dezember 2023 für ihren Favoriten abstimmen. Die Siegerfotos unseres Votings geben wir noch vor Weihnachten in der Zeitung und auf unserer Internetseite bekannt.

Auch solch ein Motiv wäre eine gute Einsendung: Bächinger Fußball-Vierbeiner. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Das gibt es für die Siegerfotos zu gewinnen

Für die Einsender der drei erstplatzierten Fotos gibt es schöne Preise: Zweimal zwei Tickets für das Bundesliga-Heimspiel des FC Augsburg gegen RB Leipzig oder einen Hotelgutschein für eine Übernachtung/Frühstück in Dresden (zwei Personen). (naz)

