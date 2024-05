Tolle Tricks und weite Sprünge am Gundelfinger Fetzer-See

Wasserski: Die Lokalmatadore vom WSC Fetzer-See nutzen ihren Heimvorteil und sammeln Medaillen bei der bayerischen Meisterschaft „am Boot“. 2024 stehen noch zweite weitere große Events auf dem Gundelfinger Gewässer an.

Der Bayerische Motoryachtverband richtete die zweite bayerische Meisterschaft am Fetzer-See zwischen Gundelfingen und Günzburg aus. Der heimische Wasserskiclub stellte für den Wettkampf seine perfekt vorbereitete Sportstätte mit Slalom- und Sprungkurs sowie das Vereinsboot zur Verfügung. Unter Leitung von Landestrainer Andreas Hillenbrand sowie Anton Reitberger (beide WSC Fetzer-See) konnten sich auch Nachwuchsläufer des bayerischen Wasserski-Landeskaders eine Woche perfekt auf den Saisonstart vorbereiten.

Senior Anton Reitberger überzeugte mit der besten Slalom-Leistung des Tages. Dabei wird bei steigenden Geschwindigkeiten und – ab erreichter Höchstgeschwindigkeit – immer kürzeren Leinen um jede einzelne Boje gekämpft. Wer alle sechs Bojen umrundet, erreichte die nächste Runde. Am besten gelang dies Routinier Reitberger mit letztlich einer umkurvten Boje an einer inzwischen nur noch zwölf Meter langen Leine. Die WSC-Damen Paula Götz, Laura Hillenbrand und Cornelia Hubal erreichten gute Ergebnisse samt Medaillen, wollen in dieser noch jungen Saison aber noch deutlich weiter „in die kurzen Leinen“ fahren.

Gundelfinger Aktive auch beim Trickski vorne dabei

Trickski ist das „Eiskunstlaufen“ auf dem Wasser. Die trainingsintensivste Disziplin bietet abwechslungsreiche Aktionen. So sahen die Zuschauer von Wellensprüngen über Drehungen auf dem Wasser und in der Luft bis hin zum Salto tolle Kunststücke in den verschiedenen Altersklassen. Für jede Trickfigur gibt es Punkte je nach Schwierigkeit. Die Sportler des WSC waren auch in dieser Disziplin mit drei bayerischen Meistertiteln sehr erfolgreich.

Zum Abschluss des Wettkampftags stand die spektakulärste Disziplin auf dem Programm – das Springen. In den Jugendklassen zeigte Lara Finckh aus Kiefersfelden die weitesten Sprünge mit bis zu 21,60 Metern. Bei den Senioren traute sich nur Anton Reitberger über die Schanze und erreichte 15,70 Meter. Paula Götz sprang 26,50 Meter weit. Ihr Wettkampf-Comeback nach einjähriger Verletzungspause feierte Laura Hillenbrand mit der Tagesbestweite von 31,40 Metern.

Noch zwei weitere Wettkämpfe folgen im Jahr 2024 auf dem Fetzer-See: vom 14. bis 16. Juni die Fetzer-See Open und vom 18. bis 21. Juli die deutsche Jugend- und Mannschaftsmeisterschaft der Altersklassen U 14 bis U 17. (ahi)

WSC-Erfolge

Cornelia Hubal: 1. Platz Trickski (640 Punkte), 1. Platz Slalom (4 Bojen bei 52 km/h)

Paula Götz: (Open Frauen): 2. Platz Trickski (1290 Punkte), 2. Platz Slalom (1,5 Bojen bei 16-Meter-Leine), 2. Platz Springen (26,50 Meter), 2. Platz Kombination

Laura Hillenbrand: (Open Frauen): 1. Platz Trickski (2170 Punkte), 1. Platz Slalom (5,5 Bojen bei 14,25-Meter-Leine), 1. Platz Springen (31,40 Meter), 1. Platz Kombination

Anton Reitberger: (Senioren): 1. Platz Trickski (1060 Punkte), 1. Platz Slalom (1 Boje bei 12m-Leine), 1. Platz Springen (15,70 Meter), 1. Platz Kombination