Wertingen

vor 51 Min.

Dem TSV Wertingen könnte am Samstag schon ein Punkt reichen

Plus Mit Schützenhilfe kann der TSV Wertingen gegen den FC Günzburg den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nord perfekt machen.

Von Michael Thiel

Zwei Spiele hat der TSV Wertingen noch in der laufenden Bezirksligasaison zu bestreiten. Am Samstag müssen die Wertinger um 15 Uhr beim FC Günzburg ran, ehe in der darauffolgenden Woche am letzten Spieltag der SC Bubesheim auf dem Judenberg gastiert. Die Zusamstädter können dabei den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Am vergangenen Mittwoch holte der TSV einen wertvollen Punkt beim Derby in Meitingen.

