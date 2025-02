Die Wundertüte überrascht Wertingen erneut

Nach der 58:109-Auswärtsschlappe beim Hinspiel sahen die Bezirksliga-Basketballer des BSC Wertingen dem Rückspiel gegen den TSV Nördlingen II mit gemischten Gefühlen entgegen. Mit welcher Aufstellung würde der Gast diesen Sonntag in der Stadthalle antreten? Dass die erste Nördlinger Mannschaft am Wochenende spielfrei war, ließ nichts Gutes erahnen. Und so kam es letztlich auch: Wertingen unterlag der „Wundertüte“ aus dem Ries erneut, diesmal mit 75:82. Bei den Gästen war allein Thomas Hirsch für 31 Punkte gut und hatte wesentlich Anteil an der dritten BSC-Niederlage im achten Saisonspiel.

Wie im Hinspiel verteidigte der Gast früh und zwang die Hausherren zu Ballverlusten. Ab erst in den letzten beiden Minuten des ersten Viertels zog Nördlingen auf 11:20 davon. Mit welcher Leichtigkeit dies geschah, ließ Schlimmes für die Hausherren erahnen.

Wertingen wehrt sich

Im zweiten Viertel stand es innerhalb kurzer Zeit 11:27. Nun stemmten sich die Wertinger aber gegen die drohende Niederlage. Durch gute Verteidigung der ganzen Mannschaft, mehr Freiraum im Angriff und den Punkten von Betim Buja und Benjamin Maag stand es Mitte des zweiten Viertels nur noch 27:31 – die Zusamstädter waren wieder im Spiel. Nördlingen traf die freien Drei-Punkt-Würfe nicht. Reboundarbeit war jedoch das, was bei Wertingen gar klappen wollte. So erkämpften sich die TSV-Spieler um Kapitän Lukas Hahn zweite und sogar dritte Wurfchancen – und bauten ihre Führung bis zur Halbzeit wieder auf elf Punkte aus.

Im dritten Viertel versuchten die Gäste erneut, durch Verteidigung über das ganze Feld den Wertinger Spielaufbau zu stoppen, was aber nicht mehr so gut gelang wie zu Beginn. Hinzu kam, dass sie die Punkte unter dem Korb durch BSC-Kapitän Luka Maretic nicht verhindern konnten. So holte sich Wertingen den Spielabschnitt knapp mit 24:22. Das vierte Viertel wurde geprägt durch viele Freiwürfe, da die Gastgeber unter dem gegnerischen Korb teils nur so zu stoppen waren. Trotz der vielen Fouls kämpften sich sie sich wieder ran und lagen Minuten vor Ende nur noch mit sechs Punkten hinten (73:79) – letztlich zu viel.

Da der PSV Ingolstadt II seine Mannschaft zurückgezogen hat, ist Wertingen kommendes Wochenende spielfrei. In heimischer Halle geht es dann am 16. Februar gegen Etting-Ingolstadt weiter.

Spielfilm: 11:20, 23:25 – Halbzeit 34:45 – 24:22, 17:15 – Endstand 75:82

BSC Wertingen: Buja (23 Punkte), Heine (3), Maag (23), Maretic (17), Rudari (5), Seifert (2), Volk (DNP), A. Wenzl, M. Wenzl (2)