Wirbel um Aufstieg: Einspruch vom TSV Wittislingen ist erfolglos

Der TSV Wittislingen muss nach Aufstiegs-Hoffnungen in A-Klasse bleiben. So hat es das Sportgericht entschieden. Aber der SV Villenbach und den SV Amerdingen können sich freuen.

Eine Woche lang hatten die Fußballvereine im Kreis Donau Zeit, um gegen die Klasseneinteilung für die neue Saison Einspruch einzulegen. Für den SV Villenbach und den SV Amerdingen hat sich der Protest gelohnt.

SV Villenbach und den SV Amerdingen haben Erfolg nach Einspruch

Wie Kreisspielleiter Wolfgang Beck mitteilt, kann der SV Villenbach nun doch in der A-Klasse West III bleiben und sich auf Derbys wie gegen den VfL Zusamaltheim oder den SV Roggden freuen. Im ersten Entwurf für die Besetzung der neuen Spielklassen war vorgesehen, dass die Villenbacher in die A-Klasse West II umgruppiert werden, was den SVV-Verantwortlichen überhaupt nicht gefiel.

Sie holten den Rechenschieber raus, listeten mit dem Routenplaner die Entfernungen verschiedener Vereine zu den Auswärtsspielen auf und konnten belegen, dass einige Mannschaften kürzere Anfahrtstrecken zu den Auswärtsspielen in der A-Klasse West II haben. So unter anderem Aufsteiger SG Mödingen-Finningen, das nun für Villenbach in der A-Klasse West II spielen soll. Jetzt rechnet Kreisspielleiter Beck allerdings, dass Mödingen-Finningen Einspruch einlegt. Nachgekommen wurde auch dem Wunsch des SV Amerdingen, in die B-Klasse Nord und nicht in die B-Klasse West III eingeteilt zu werden.

Warum steigt der TSV Wittislingen nicht auf?

Dagegen haben sich die letzten Aufstiegshoffnungen des TSV Wittislingen endgültig zerschlagen. Nachdem der letztjährige Vizemeister der A-Klasse West II von Wolfgang Beck zunächst die Nachricht erhielt, trotz verlorenem Relegationsspiel gegen Minderoffingen in die Kreisklasse nachrücken zu dürfen, korrigierte vor gut einer Woche der Bezirksspielausschuss aufgrund der schriftlich festgelegten Auf- und Abstiegsregelung diese Entscheidung und beorderte Wittislingen in die A-Klasse zurück.

Der erfolgte Einspruch der Egautaler wurde jedoch abgeschmettert, was beim Vorsitzenden Werner Wenger pure Enttäuschung auslöste: „Wir haben es überhaupt nicht verdient, so behandelt zu werden“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Jetzt hofft er, dass die Mannschaft in der kommenden Saison eine Trotzreaktion auf dem Platz zeigt und jeden Sonntag versucht, ihre Spiele zu gewinnen, um direkt aufzusteigen.

