Der Fußballverein SV Wortelstetten hat einen neuen Coach. Aber es ist noch unsicher, ob der Tabellenvorletzte der Kreisklasse Nord II absteigen wird.

In welcher Liga der SV Wortelstetten in der kommenden Fußball-Saison spielen wird, das steht noch nicht fest. Der Tabellenvorletzte der Kreisklasse Nord II kann zwei Spieltage vor Schluss unter Umständen noch das rettende Ufer auf dem direkten Weg erreichen, notfalls auch über die Relegation.

Egal welche Liga: Martin Hungbaur wird neuer Coach beim SV Wortelstetten

Interimstrainer Christian Knötzinger, der zur Winterpause für Reinhard Badke das Ruder beim SVW übernommen hatte, wünscht sich natürlich einen sportlich erfolgreichen Abgang. Indessen steht fest, wer Knötzingers Nachfolger zu neuen Saison wird – egal in welcher Liga das Team aus der Großgemeinde Buttenwiesen dann spielen wird: Martin Hungbaur heißt der künftige Coach, wie Abteilungsleiter Stephan Wolf in dieser Woche verlauten ließ.

„Er hat uns für die kommende Saison zugesagt“, freut sich Wolf über den gelungenen Coup. Hungbaur ist in Wortelstetten übrigens kein Unbekannter. Als aktiver Fußballer schnürte er von 1990 bis 1994 seine Schuhe für den SVW. Aktuell trainiert der 49-Jährige noch die A-Jugend des TSV Schwaben Augsburg. Mit dieser Truppe traf er vor wenigen Tagen im Endspiel um den BFV-Schwabenpokal auf das Team der SG Unterthürheim/Wortelstetten. Die Augsburger siegten mit 6:0. Dabei konnte Hungbaur auch auf so manches Talent beim Gegner blicken, das demnächst ins Seniorenlager bei seinem künftigen Verein aufrücken wird. (her)

