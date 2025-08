Zahlreiche Medaillen für die Wasserski-Fahrer des WSC Fetzer-See

Laura Hillenbrand, Cornelia Hubal, Carlo Müller und Anton Reitberger zeigten in Bremerhaven tolle Leistungen und sicherten sich zahlreiche Medaillen. Laura Hillenbrand konnte sich in den Vorläufen in allen drei Disziplinen Trick, Slalom und Springen für das Finale qualifizieren. Während sie im Trickski trotz besser Leistung im Finale ihren Podestplatz verlor und diesen auch im Slalom nur sehr knapp verpasste, verbesserte sie sich im Springen im Finale auf den zweiten Rang mit einer Weite von 30,70 Metern und verteidigte zudem ihren Bronze-Platz in der Kombinationswertung.

Cornelia Hubal verbesserte sich im Slalom nach einem durchwachsenen Vorlauf noch auf den zweiten Rang mit zwei Bojen an der 18,25m-Leine bei 55 km/h. Im Trickski wiederholte sie ihre Leistung aus dem Vorlauf und erreichte hier die Bronze-Medaille.

Wasserski-Fahrer Carlo Müller kann Trainingsleistungen nicht umsetzen

Carlo Müller hatte sich nach guten Trainingsleistungen mehr erhofft, konnte diese aber im Wettkampf nicht ganz umsetzen. Er erreichte mit 3,5 Bojen an der 14m-Leine immerhin den Vizemeister-Titel in dieser Disziplin. Auch im Springen und in der Kombinationswertung wurde es die Silber-Medaille. Im Trickski konnte er dann den kompletten Medaillensatz in Silber nicht umsetzen – eine Bronze-Medaille brachte eine andere Farbe in die Sammlung.

Auch Anton Reitberger schaffte es nicht, einen einheitlichen Medaillensatz mit nach Hause zu bringen. Während er in der Altersklasse über 65 Jahre im Slalom, Springen und in der Kombination mit seiner Erfahrung Deutscher Meister wurde, musste er sich im Trickski mit Rang zwei begnügen.

Deutsche Wasserski-Meisterschaften in Gundelfingen

In der Wettkampfpause bis Mitte August bereiten sich die Sportler des WSC Fetzer-See auf den nächsten Heim-Wettkampf vor. Vom 15. Bis 17. August trifft sich der Nachwuchs zur U14/U17-DM und die Deutschen Wassserskiclubs tragen die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften aus. Hier hofft der heimische Verein auf die erste Mannschafts-Medaille in der Vereinsgeschichte. (AZ)