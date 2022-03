Zehn Antworten von … Luca Stella

19, Tischtennis, TV Dillingen, seit knapp zehn Jahren aktiv

Sportunterricht in der Schule: Was haben Sie geliebt, was weniger gerne gemacht?

Stella Gerne habe ich immer Mannschaftsspiele und Ballsportarten gespielt. Turnen zählte eher weniger zu meinen Stärken.

Was war der schönste Moment Ihrer sportlichen Karriere?

Stella Das zweimalige Erreichen des Landesfinals mit unserer Schulmannschaft, die nur aus Vereinskollegen bestand, einmal sogar in heimischer Halle.

Sie sind Fußball-Profi und dürfen sich den Verein aussuchen: Welches Trikot streifen Sie über?

Stella Das des geilsten Klubs der Welt: FC Schalke 04.

Stadion und Wohnzimmer: Welches Sportevent hat Sie zuletzt so richtig gepackt?

Stella Zuletzt die Olympischen Winterspiele, aber noch mehr die tollem Leistungen der deutschen Tischtennisspieler bei den Sommerspielen im letzten Jahr in Tokio.

Haben Sie Streaming-Dienste abonniert, um Sport zu sehen? Falls ja, welche?

Stella SkySport um die Fußball Bundesligen zu sehen.

Ein Idol für Jugendliche aus dem Bereich Sport: Wenn nennen Sie als Vorbild für den Nachwuchs und warum?

Stella Dimitrij Ovtcharov, da er enormenTrainingsfleiß mit absoluter Willensstärke verbindet.

Als Minister/Ministerin der Bundesregierung: Welches Ressort würden Sie gerne übernehmen und warum?

Stella Das Außenministerium, weil ich gerne helfen würde Konflikte und Krisen in der Welt zu lösen.

Sie kochen selbst: Was kommt auf den Tisch?

Stella Gemüselasagne.

Sie sind mit dem Rad im Landkreis Dillingen unterwegs: Wohin geht die Tour?

Stella Am schönen Donau-Radweg entlang.

Angenommen, Sie gewinnen eine Million Euro beim Lotto; Was machen Sie mit dem Geld?

Stella In den Urlaub fahren und verschiedene Sportevents besuchen.