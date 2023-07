Lauinger Triathletin gewinnt Triathlon in Zusmarshausen

Triathletin Daniela Unger vom TV Lauingen gewinnt den „Schwarzbräu Nullinger Triathlon“ in Zusmarshausen. Glückwünsche gibt es auch von der Boxweltmeisterin.

Beim 6. „Schwarzbräu Nullinger- Triathlon“ in Zusmarshausen war die Magie des Triathlons für Daniela Unger vom TV Lauingen mal wieder greifbar: Zuerst schwamm sie die 500 Meter durch den etwas krautigen Rothsee mit der zweitschnellsten Schwimmzeit (7:49 Minuten), dann radelte sie auf ihrem Rennrad 21 Kilometer über die Hügel nach Horgau mit der nur fünftbesten Radzeit (38:22 Minuten).

Sieg für Daniela Unger beim Schwarzbräu Nullinger Triathlon in Zusmarshausen

Abschließend mussten die Athleten zwei Runden auf herausfordernden Untergründen mit Sand-, Hackschnitzel-, Gras-, Kies- und Teerabschnitten 5 Kilometer rund um den Rothsee laufen. Da hatte Daniela Unger die zweitbeste Laufzeit mit 20:37 Minuten. Trotzdem holte sie am Ende der ersten Laufrunde die führende Athletin ein und siegte als Gesamterste aller 50 Damen. Beim Triathlon entscheidet letztendlich die beste Kombination aller Einzelleistungen inklusive der Wechsel.

Das Rennen war für sie die optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft über die Sprintdistanz, die für Profis und Altersklassenathleten vom 13. bis 16. Juli in Hamburg stattfinden wird. „Ich bin schon gespannt auf das internationale Flair. Unter den circa 80 Athletinnen in meiner Altersklasse sind auch einige aus Mexiko, USA und Australien,“ freut sich Daniela Unger auf den Auftritt in der Hansestadt. In Zusmarshausen wurde die Lauingerin bei der Siegerehrung von den Cheerleadern der Tanzgruppe „Dance for Fun“, die vor der Siegerehrung durch Box-Weltmeisterin Tina Schüssler noch ihr tänzerisches Können zeigten, empfangen.

Box-Weltmeisterin Tina Schüssler und Cheerleader empfangen Lauinger Triathletin

Die große Menge an Sportlerinnen und Sportlern, aber auch die Zuschauenden brachte die Organisatoren um Karl Sendlinger und die rund 90 Helferinnen und Helfer ins Schwitzen und schon ein klein wenig an ihre Grenzen. Gerade im Catering-Bereich bildeten sich teilweise lange Schlangen, bis der Hunger und Durst gestillt werden konnte.

„Ich finde es schön, dass die Veranstaltung so toll angenommen wird“, sagte Gerhard Biber, Vorsitzender des TSV Zusmarshausen, und zeigte sich stolz auf seine Abteilungen. „Am vergangenen Wochenende haben bereits die Leichtathleten schon die schwäbischen Meisterschaften ausgerichtet.“ (AZ)