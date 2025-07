Rektorin: „Müssen immer mehr grundlegende Erziehungsarbeit leisten“

Das Schuljahr endet am Donnerstag, für die Lehrkräfte und Schulleiter war es ein anstrengenderes als sonst. Vor allem in der Grundschule. Erstmals mussten flächendeckend Sprachtests organisiert werden, Debatten um Migrationsquoten flammten auf. Immer mehr Kinder wachsen in einem schwierigen Elternhaus auf. Auch im Landkreis Dillingen wird die hohe Zahl von Kindern ohne Deutschkenntnisse oder aus einem schwierigen sozialen Umfeld zur Herausforderung. Zwei Schulleiterinnen aus der Region sprechen über die Entwicklung an ihren Schulen und ziehen Bilanz.

