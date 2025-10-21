Wo im Kreis Dillingen kann man die Sprengung der AKW-Türme in Gundremmingen sehen?

Im Kreis Dillingen ist

Aislingen

die Gemeinde, die dem Atomkraftwerk am nächsten liegt. Bürgermeister Jürgen Kopriva rechnet damit, dass es

am Kapellenberg

„einen großen Auflauf“ geben könnte. Das könnte dann ablaufen wie beim Fußballspiel am Sonntag: mit einem vollen Parkplatz, und „nicht jeder bekommt den besten Platz“. Außerdem wird es entlang der abgesperrten Straßen nahe des Kraftwerk-Areals

ausgewiesene Parkplätze

geben – etwa an der St 2025 (Richtung Lauingen) und der St 2028 (Richtung Aislingen). Polizei und Sicherheitskräfte werden für Ordnung sorgen. Anwohnerinnen und Anwohnern empfiehlt Kopriva, mit dem Rad zu fahren. In einer Besprechung der Landratsämter Günzburg und Dillingen und der umliegenden Gemeinden habe man sich darauf geeinigt, „nichts Offizielles“ zu veranstalten. Man wolle die Menschen nicht zu lange vor Ort halten, indem man ihnen „drei Bier und fünf Würstel“ verkaufe. Die Sprengung sei schließlich nicht für jeden „ein Festtag“. Die Freiwillige Feuerwehr Aislingen etwa hatte geplant, eine Veranstaltung mit Speisen und Getränken anzubieten, und sagte diese auf Anraten von Polizei und Landratsamt dann doch ab.