Wo im Kreis Dillingen kann man die Sprengung der AKW-Türme in Gundremmingen sehen?

Wenn am Samstag die Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks in Gundremmingen gesprengt werden, wird es auch auf das Wetter ankommen. Das wird wohl beeinflussen, wie viele Schaulustige zusehen. Je nachdem rechnet Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler mit 10.000 bis 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern – „vielleicht auch mehr“, wie er kürzlich im a.tv-Interview sagte. Um das AKW wird eine Sperrzone gelten und Straßen in der Nähe werden nicht befahrbar sein. Wir haben ein paar Tipps zusammengetragen, von wo im Kreis Dillingen aus man die Niederlegung beobachten könnte – wenn kein Nebel einen Strich durch die Rechnung macht.
- Im Kreis Dillingen ist Aislingen die Gemeinde, die dem Atomkraftwerk am nächsten liegt. Bürgermeister Jürgen Kopriva rechnet damit, dass es am Kapellenberg „einen großen Auflauf“ geben könnte. Das könnte dann ablaufen wie beim Fußballspiel am Sonntag: mit einem vollen Parkplatz, und „nicht jeder bekommt den besten Platz“. Außerdem wird es entlang der abgesperrten Straßen nahe des Kraftwerk-Areals ausgewiesene Parkplätze geben – etwa an der St 2025 (Richtung Lauingen) und der St 2028 (Richtung Aislingen). Polizei und Sicherheitskräfte werden für Ordnung sorgen. Anwohnerinnen und Anwohnern empfiehlt Kopriva, mit dem Rad zu fahren. In einer Besprechung der Landratsämter Günzburg und Dillingen und der umliegenden Gemeinden habe man sich darauf geeinigt, „nichts Offizielles“ zu veranstalten. Man wolle die Menschen nicht zu lange vor Ort halten, indem man ihnen „drei Bier und fünf Würstel“ verkaufe. Die Sprengung sei schließlich nicht für jeden „ein Festtag“. Die Freiwillige Feuerwehr Aislingen etwa hatte geplant, eine Veranstaltung mit Speisen und Getränken anzubieten, und sagte diese auf Anraten von Polizei und Landratsamt dann doch ab.
- Eine gute Aussicht dürften Zuschauerinnen und Zuschauer auch vom Donautal-Panoramaweg Sinne-Reich haben. Diesen Tipp gibt der Tourismusverein Dillinger Land auf seinem Instagram-Account. Geeignete Aussichtspunkte seien etwa die Streckenabschnitte zwischen Ober- und Untermedlingen oder nordöstlich von Haunsheim bei der Panoramaliege. Auf dem Panoramaweg Sagenhaft wiederum eignet sich das Jubiläumskreuz am Goldberg.
- Auch die Antonius-Kapelle in Bergheim empfiehlt der Verein Dillinger Land.
- Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt, welche Vorschläge sie haben. Manfred Selzle schlägt etwa vor, die Sprengung vom südlichen Ortseingang von Wittislingen aus zu beobachten.
- Michael Sailer hat uns geschrieben, dass er von oberhalb der ehemaligen Ziegelei bei Gundelfingen aus zuschauen wird. „Dort habe ich einen Acker und wenn ich dort arbeite, habe ich einen tollen Blick Richtung Kernkraftwerk“, sagt er.
- Verena Dietze aus Fristingen schreibt: „Wir werden uns die Sprengung als Familie ansehen.“ Sie werde sich einen Feldweg zwischen Gundremmingen und Fristingen aussuchen.
- Via Instagram hat uns auch der Hinweis erreicht, dass Gut Helmeringen einen Parkplatz ausweisen wird. Auf Nachfrage erklärt Leiterin Daniela Mußelmann, dass dem nicht so sein wird. Seit August sei sie im Austausch mit den Behörden gewesen, die ihr letztendlich von ihrem Vorhaben abrieten. Mindestens 500 Parkplätze hätte sie nach eigenen Aussagen ausweisen können, auf Ackerflächen wären je nach Wetterlage weitere möglich gewesen. Zudem hätte Mußelmann für mobile Toiletten gesorgt. Ausschlaggebend für die Idee seien die Erfahrungen ihres Lebensgefährten aus Schweinfurt gewesen. Der habe miterlebt, wie die Kühltürme in Grafenrheinfeld gesprengt wurden – und wie groß der Andrang war. Die Schaulustigen hätten bei Anwohnerinnen und Anwohnern privat nachgefragt, ob sie die Toilette benutzen dürfen oder etwas zu essen kaufen könnten. „Du musst was machen“, habe er ihr gesagt. „Die rennen dir die Bude ein!“ Nun fragt sich Mußelmann etwa, wo die Zuschauenden wohl ihren Müll entsorgen werden – denn kommen werden die Menschen aus ihrer Sicht ohnehin, ob es nun offizielle Angebote gibt oder nicht. Von behördlicher Seite habe man Mußelmann gegenüber mit Verantwortung und Haftung argumentiert. Doch da hätte sie sich in der Öffentlichkeit eine andere Kommunikation rund um die Sprengung gewünscht.
- Auch den Schimmelturm in Lauingen haben uns mehrere Leserinnen und Leser als Aussichtsplattform empfohlen. Doch dieser wird am Tag der Sprengung gesperrt sein. Aus der Stadtverwaltung ist zu hören, dass die Befürchtung zu groß sei, dass es zu Gedränge oder Stürzen kommen könnte.
- Aislingens Bürgermeister Kopriva hofft, dass viele Menschen die Sprengung am Bildschirm verfolgen werden, damit die Lage vor Ort entspannt bleibt. Der TV-Sender a.tv und unsere Kolleginnen und Kollegen der Günzburger Zeitung werden live übertragen.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden